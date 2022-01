La cohue pour les tests : 41.000 dépistages covid réalisés la semaine dernière dans l'Yonne

La demande de tests continue d'être extrêmement élevée pour cette deuxième semaine de janvier. La semaine dernière, 12% des Icaunais se sont fait tester pour le covid. 41.000 tests PCR et antigéniques enregistrés par l'ARS. Et il est parfois bien compliqué de sa faire tester dans l'Yonne.

Dans l'Yonne, comme partout en France, la demande de tests PCR, antigéniques, salivaires et d'autotests a explosé depuis une dizaine de jours. Une situation liée au protocole scolaire qui oblige les parents à faire tester leur enfant dès qu'un cas est signalé dans la classe. Beaucoup d'adultes sont aussi en demande avec la diffusion du variant Omicron, plus contagieux.

Une queue d'une trentaine de personnes

À Sens, dans la cour de ce laboratoire sur les promenades, une trentaine de personnes attendent leur tour, la plupart avec enfants comme Keva. Quand on lui demande depuis quand elle est arrivée, voici sa réponse : "ça ne fait pas si longtemps que cela, un quart d'heure", signe que cette maman sait qu'elle va devoir prendre son mal en patience.

Deux jours d'attente pour aller en pharmacie

Suzanna attend le résultat de sa fille âgée de 10 ans, soulagée d'avoir été prise : "on fait la queue depuis 9h30 ce matin, mais au moins on peut avoir un test assez vite. J'ai appelé la pharmacie, là où on habite. Le prochain rendez-vous possible c'était mercredi après-midi."

Des laboratoires qui ne répondent plus au téléphone

Dans la file, Nicolas tient son fils Théo par la main. Trouver un test a été difficile : "j'ai eu l'hôpital dimanche, qui m'a dit de prendre rendez-vous sur leur site et j'en ai eu un pour mardi 9 heures, donc je l'annulerai, mais pour aujourd'hui, il n'y avait rien du tout." Son fils a 5 ans, à cet âge aucune pharmacie ne voulait le tester. Nicolas a tenté sa chance en laboratoire : "J'ai appelé tous les labos, il n'y en a aucun qui répond. Donc on ne peut pas prendre de rendez-vous ou se renseigner sur les horaires. Je pense qu'ils sont un peu débordés."

Des besoins de proximité

Pour Frédéric, il manque de lieux où se faire tester actuellement : "c'est quand-même un peu compliqué ici à Sens. On ne peut pas se faire tester partout. Et à chaque fois, c'est la queue. Il faudrait des petits postes dans certains villages qui seraient ouverts trois ou quatre jours par semaine." Le gouvernement a annoncé le déploiement centaines de centres de dépistage en France, à côté des centres de vaccination.

D'après l'agence régionale de santé, 41.000 tests PCR et antigéniques ont été effectués la semaine dernière dans l'Yonne.