La colère de la femme d'un malade qui a contracté la COVID à l'hôpital du Cateau-Cambrésis

Marie-Thérèse est en colère, et déplore une "injustice" depuis le début de la crise avec son mari, ils ont pris toutes les précautions, plus de visite aux petits enfants, enfants, pas de fêtes de fin d'année. Des sacrifices nécessaires pour préserver Gérard du virus, vu ses comorbidités.

Et pourtant c'est à l'hôpital du Cateau Cambrésis où il était venu en février au centre anti-douleur qu'il a contracté le virus.

En France plus de 44 000 personnes ont eu cette infortune l'année dernière, dont plus de 25 000 patients selon un bulletin de Santé Publique France.

Mais selon Marie-Thérèse qui connait très bien les hôpitaux depuis qu'elle y accompagne son mari depuis 2008, il ne s'agit pas ici d'une contamination accidentelle. Malgré son profil à haut risque, contrairement à l'hôpital de Valenciennes où il allait régulièrement, il a été placé dans une chambre double avec un octogénaire qui toussait dès son arrivée. Chambre double qui est responsable de 14% des contaminations selon Santé Publique France

C'est une faute ! quand on est infectiologue, il me semble qu'on prend plus de précautions! Au moment où on prône les gestes barrières, il me semble qu'isoler les gens à hauts risques c'est freiner un peu l'épidémie