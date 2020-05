La colère des personnels du CHU de Saint-Étienne après des restructurations décidées en pleine crise du Covid

Tel service de chirurgie qui déménagerait en dermatologie, laquelle irait ailleurs. Des temps de cadres en moins, des retours forcés en temps partiel, la fermeture des urgences psychiatriques pour les enfants... Entre décision effective et rumeurs plus ou moins fondées, le déconfinement semble rimer avec désillusion pour le personnel du CHU de Saint-Étienne qui a bien du mal à avoir une idée claire de ce qui se trame. Ou de ce qui s'est manifestement décidé quand ils étaient mobilisés contre le coronavirus. D'où un rassemblement d'environ 300 soignants ce jeudi dans le hall A-B de l'Hôpital Nord à l'appel d'un chirurgien dont le service est directement concerné.

"On se fout de nous"

"On appelle les syndicats, ils n'ont pas plus d'infos. À la direction, on finit par nous dire que les procédures habituelles n'étaient pas possibles du fait de la lutte contre le Covid-19. Des réorganisations, voire des restructurations se sont décidées sans concertation, sans le consentement des médecins du fait du plan blanc. Ils font tout avec le plan blanc", explique une infirmière de pédopsychiatrie, qui a appris la fermeture des quatre lits d'urgence dans son service parce qu'ils n'ont pas servi ces derniers temps. "Ça nous met en colère parce qu'on a vraiment le sentiment de se faire malmenés. On se fout de notre figure", ajoute-t-elle.

Un nouveau rassemblement doit avoir lieu en début d'après-midi ce vendredi au moment ou le directeur du CHU rencontrera notamment un des médecins concernés par ces réorganisations.