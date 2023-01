La colère monte chez les kinés samariens, qui réclament une revalorisation de leurs tarifs

La colère monte chez les kinésithérapeutes libéraux dans la Somme. Environ 200 cabinets ont déjà rejoint un collectif national "Négociations kinés : tous concernés" pour dénoncer une rémunération par prestation qui n'augmente pas. Au niveau national, ce sont 12.000 professionnels libéraux qui sont mobilisés. Au cours de négociations, l'Assurance Maladie proposait aux kinés une augmentation d'un euro par prestation en 2023, puis un euro supplémentaire en 2025 : les kinés ont refusé, car ils demandent une hausse à hauteur de l'inflation.

ⓘ Publicité

"Beaucoup de kinés envisagent d'abandonner leur métier"

Sur une séance qui coûte entre 40 et 50 euros, chaque kiné est payé 16,13 euros pour une prestation classique, qui dure une demi-heure pour un patient. David Klapsia, kiné à Crécy-en-Ponthieu et coordinateur dans la Somme du collectif "Négociations kinés, tous concernés" explique que ce montant n'a pas bougé depuis dix ans : "L'Assurance-maladie nous a proposé une augmentation de un euro par prestation en 2023, puis un euro supplémentaire en 2025. Nous avons refusé cet avenant : les négociations sont désormais closes pour cinq ans, ce qui veut dire pas d'augmentation de salaire d'ici là", détaille le kiné. Le collectif espère une réouverture des discussions avec l'Assurance-maladie.

"On ne demande pas de doubler notre gain, mais juste le minimum, à savoir une hausse en accord avec l'inflation", explique David Klapsia. Le Samarien décrit des kinés "qui pour beaucoup envisagent d'abandonner le métier, quand ils voient qu'on doit travailler plus alors que nos semaines font déjà 50 heures".

"Moins d'écoute pour les patients, des soins plus longs"

L'une des conséquences directes selon les kinés, c'est le fait que les patients vont aussi pâtir de la situation : "On fait un métier de contact, où les gens nous parlent de leur santé pendant une demi-heure, cherchent des conseils, détaille David Klapsia. On risque de voir des prises en charge plus courtes, ou alors prendre plus de personnes au même moment, donc on va jongler entre les patients. Et dans ce cas, cela veut dire des rééducations qui vont durer plus longtemps", ajoute le praticien.

Autre possibilité, "c'est qu*'on risque de devoir demander une contribution au patient** qui ne sera pas remboursée,* précise David Klapsia. Car pour l'instant, le patient est remboursé à 100 % de nos consultations, donc il ne se rend pas forcément compte de ce que l'on gagne".

Les kinés, qui pour une grande partie ne sont pas syndiqués, espèrent donc réunir un maximum de professionnels dans ce collectif ; ensuite, ce seront les syndicats qui décideront d'éventuelles mobilisations ou manifestations.