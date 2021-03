La colle pour faux ongles peut provoquer de graves brûlures, alerte l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses). Alors que les Français sont de plus en plus nombreux à pratiquer ce genre de soin esthétique à domicile, l'Agence met en garde contre l'utilisation de colles cyanoacrylates par les particuliers.

Le contact avec les tissus potentiellement dangereux

"Si les contacts cutanés directs avec cette colle sont généralement sans gravité, sa projection au travers d’un vêtement peut provoquer des brûlures graves, allant parfois jusqu’à nécessiter une greffe de peau", explique l'Anses, qui précise que le coton et la laine sont les tissus les plus à risque. Ils provoquent "une réaction chimique entraînant un dégagement instantané de chaleur très forte".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Ces colles, en vente libre dans le commerce et sur internet, "sont à tenir hors de portée des enfants", insiste l'Anses. Elle recommande aux fabricants de rendre l’étiquetage plus clair et visible, alors que certaines références ne mentionnent pas les risques de brûlure, ni la conduite à tenir en cas d'incident : "appliquer immédiatement de l’eau froide savonneuse sur la zone de projection de la colle pour limiter la surface et la profondeur de la brûlure et consulter un médecin".