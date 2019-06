La collecte de sang a été mauvaise en Berry au mois de mai

Le nombre de dons du sang baisse en Berry ces derniers mois. Stéphanie Larrère, chargée du développement des collectes de sang pour l'EFS dans l'Indre et le Cher nous explique pourquoi et appelle les berrichons à se mobiliser.

Indre, France

La collecte de sang n'a pas été bonne en mai : dans le Cher, une centaine de dons en moins sur les objectifs, même chose pour l'Indre, la faute aux jours fériés mais pas seulement. "Il faut qu'on arrive en juin à augmenter nos stocks après ce mois difficile" clame Stéphanie Larrère, chargée du développement des collectes de sang pour l'EFS dans l'Indre et le Cher. "On a aussi eu des jours avec un très mauvais temps en mai, les donneurs parfois restent au chaud, donc le mois de mai a été difficile. Et puis depuis début avril nous demandons aux donneurs de venir sur rendez-vous puisque nous sommes ouverts deux jours et demi par semaine contre cinq avant et ce ne sont plus des jours fixes. Donc nous leur demandons de prendre rendez-vous avant."

Stéphanie Larrère s'alarme de la baisse du nombre de dons en Berry Copier

Des difficultés à recruter des médecins pour assurer les collectes

Ces modifications d'ouverture sont liées à un problème de recrutement de médecins, explique Stéphanie Larrère. "On avait aussi du mal à assurer l'ouverture sur site et en parallèle les collectes mobiles. Ces collectes mobiles sont pour nous de très bonnes collectes mais malheureusement cela ne suffit pas à compenser le manque de dons sur les sites." Notez que ce mercredi, un don est notamment organisé au stade Gaston Petit à Châteauroux de 13h à 18h30, avec une visite de l'enceinte après avoir donné son sang. C'est organisé à l'occasion de la journée mondiale des donneurs qui aura lieu le 14 juin.