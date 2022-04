La communauté d'agglomération de Forbach vient rechercher les déchets d'amiante chez les habitants

L'économie est loin d'être négligeable. Pour 250 à 350 euros, la communauté d'agglomération de Forbach-Porte de France propose depuis le début de l'année un service de ramassage des déchets d'amiante, chez les particuliers. "Ça peut aller jusqu'à 3-4 000 euros si vous faîtes la démarche de votre côté, avec un professionnel", explique Jean-Paul Hilpert, maire de Théding et vice-président à l'agglo en charge de la prévention des déchets et des déchets ménagers.

Eviter les décharges sauvages

"Souvent, à cause du prix, les particuliers se sentent démunis, et on se retrouve avec des déchets dans la nature", poursuit-il. Un phénomène qui peut évidemment avoir un risque sur l'environnement mais aussi sur la santé. "Un particulier qui a le toit de son garage en Eternit, s'il est exposé au grand air, il y a très peu de risque de contamination, même s'il enterre. Mais le danger intervient au moment de la dislocation ou si on le tronçonne, parce que les poussières vont s'évaporer. Donc si quelqu'un creuse dans le terrain et tombe dessus, ça peut être dangereux."

Démarrage timide

Pour l'heure, le dispositif n'a pas encore parfaitement connu le succès auprès des 78 000 habitants que compte la communauté d'agglomération. "On peut remplir un camion avec 5 ramassages", décrit Jean-Paul Hilpert. Conséquence : il faut 5 candidats pour entamer une tournée, et jusqu'ici, le camion n'a fait le déplacement qu'une seule fois. Si vous êtes donc intéressé, veuillez contacter l'agglo au 03 87 85 55 00, ou via le mail dechets@agglo-forbach.fr