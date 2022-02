La commune de Lapalud en Haut Vaucluse toujours en quête d’un ou deux médecins généralistes

On assiste désormais aux démarches désespérées le plus souvent de communes rurales pour faire venir un ou des médecins suite au départ en retraite de leur généraliste habituel. C'est le cas de la commune de Lapalud en haut Vaucluse dont dont deux des trois médecins viennent de partir à la retraite

Comme précédemment Mérindol, Cheval Blanc ou Mornas par exemple, Lapalud a accroché ses banderoles "recherche médecins" aux entrées du village. La municipalité aura tout tenté depuis près d'un an pour anticiper les départs en retraite de deux de ses trois médecins , en juin puis décembre dernier : « On a envoyé un courrier au quarante et une facultés de médecine et aux ambassades des pays de l’est, raconte le maire Hervé Flaugère, ensuite on a eu une réunion avec le directeur de l’ARS qui est venu en mairie, sachant qu’on met a disposition des futurs médecins _un local flambant neuf avec une mise à disposition gracieuse_. On leur met aussi à disposition tout le matériel médical puisque l’ancien docteur à la retraite depuis mi-décembre nous donnait ce fameux matériel et la Région nous donne du matériel informatique pour qu’ils puissent se mettre dans ce cabinet.

Je sais qu’il y a certaines communes qui offrent un logement et qui donnent même pour certaines une enveloppe financière. Nous on ne peut pas se le permettre - Hervé Flaugère, maire de Lapalud.

Aucune suite donnée par deux médecins venus sur place

Les seuls deux médecins que nous avons reçu, déjà il y en a un qui nous a plus répondu et l’autre nous a envoyé un mail pour nous dire que cela ne l’intéressait pas sans plus d’arguments. Je sais qu’il y a certaines communes qui offrent un logement et qui donnent même pour certaines une enveloppe financière. Voilà, mais nous on a des finances qui qui ne sont pas extensibles donc on ne peut pas se permettre. » Les deux médecins partis à la retraite l’an passé ont anticipé leurs ordonnances de 6 à 9 mois mais les premières date de renouvellement arrivent explique-t-on à la Grande Pharmacie de Lapalud. Le dernier médecin en activité résiste et se dévoue car il continue malgré ses 70 ans.

Plus aucun médecin dans les communes alentours ne prend de nouveaux patients

1800, c’est le nombre estimé de Lapaluciens et Lapaluciennes sans médecins référents par la municipalité, grosso modo la patientèle des deux généralistes partis à la retraite. La chasse est ouverte aux généralistes dans les communes même éloignés et elle n’est guère fructueuse. Le Pôle Médical Intercommunal de Bollène ouvert en 2018 avec notamment six médecins généralistes affiche complet, même refus du côté des Pôles Santé de Pierrelatte et Pont-Saint-Esprit expliquent les habitants désœuvrés.

La moyenne d’âge des médecins généralistes en activité en Vaucluse ne cesse d’augmenter, beaucoup ont entre 60 et 65 ans. Ils sont à peine un peu plus de 500 aujourd'hui dont une centaine dans la dernière ligne droite de la retraite d'ici deux ou trois ans pour 563 000 habitants.

En France désormais on estime qu'entre 8 et 9 millions de Français n'ont pas de médecins référents sur l'ensemble du territoire. Si le gouvernement a normalement dès l'an dernier supprimé le numerus clausus, il n'a toujours pas augmenté les capacités dans les universités.

Les six généralistes du Pôle Médical Intercommunal de Bollène à 8 kilomètres de Lapalud ne prennent plus aucun nouveau patient © Radio France - JM Le Ray