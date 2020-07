La commune de Montfrin évoque une "augmentation préoccupante du nombre de cas confirmés de coronavirus"

Il n'y a pour l'instant aucun chiffre officiel. Mais sur les réseaux sociaux, la mairie de Montfrin (Gard), entre Remoulins et Aramon, alerte ce mardi sa population d'une situation préoccupante, liée directement à la pandémie de covid-19. "Suite à une augmentation préoccupante du nombre de cas confirmés de coronavirus sur la Commune de Montfrin, la décision a été prise par arrêté municipal d’interdire les lieux de baignades dans le Gardon ainsi que la location des salles municipales jusqu’à fin du mois d’août", est-il écrit.

Le communiqué précise : "Ces mesures contraignantes, n’ont d’autre but que de préserver notre population d’une seconde vague épidémiologique à l’instant où le respect des gestes-barrière est bien souvent négligé."

Pour l'instant, le maire Eric Tremoulet ne souhaite pas s'exprimer. Mais le message prioritaire est clair "Personne n’ignore que la promiscuité liée aux rapprochements, aux réunions et aux festivités constitue et présente un risque majeur quant à la propagation de la maladie. Nous sommes certains que nos concitoyens comprendront le bien- fondé de cette décision et se conformeront à des règles qui s’inspirent du bon sens et qui visent la santé de tous nos administrés. Nous vous ré-invitons, par ailleurs, à bien respecter les gestes barrières"