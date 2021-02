La commune de Pont-du-Château (Puy-de-Dôme) à la traque aux variants du Covid-19

La ville de Pont-du-Château (Puy-de-Dôme) mène une grande campagne de dépistage au Covid-19 ce week-end. Les 12 000 habitants de la commune peuvent tous se faire tester. La ville a été très touchée par le coronavirus récemment, avec un pic de taux d'incidence à 700 cas pour 100 000 habitants il y a 10 jours, trois fois plus que dans le reste du Puy-de-Dôme.

Il s'agit de déterminer à quel point le Covid-19 circule à Pont-du-Château, et surtout s'il y a des cas de variants. 800 tests ont été fournis par l'agence régionale de santé, juste de quoi constituer un échantillon représentatif pour les chercheurs du CHU.

La commune a installé quatre tentes de tests pour éviter toute fille d'attente et risque de contamination. © Radio France - Théophile Vareille

800 tests fournis par l'ARS

"C'est une étude qui cherche à comprendre comment le virus circule, et à freiner sa propagation chez nous", explique le maire Patrick Perrin. Les Castels-Pontins se faisant tester auront leur résultat entre 24 et 48 heures, et saurons si jamais ils ont contracté un variant du Covid-19.

Patrick Perrin se dit prêt à prendre des mesures supplémentaires s'il apparaît que des variants circulent dans sa commune : "On prendra les mesures qu'il faut, le plus important reste de 'tracer' les cas et d'isoler au plus vite les cas contacts."

Tous les résultats des tests devraient être connus d'ici lundi soir, ou mardi dans la mâtinée au plus tard.