La commune de Pouilly sous Charlieu inaugure sa maison médicale pluridisciplinaire

Le bâtiment moderne mis en service cet été, a d’abord permis de faire revenir les anciens médecins sur le secteur et cerise sur le gâteau, il devrait attirer deux jeunes praticiens dans les prochaines semaines.

En 2014, au moment de son élection, le maire de Pouilly sous Charlieu avait trouvé un territoire en voie de désertification médicale. Il avait fait de la construction de cette maison médicale la priorité de son mandat pour faire revenir des médecins sur le secteur.

Il lui aura fallu six ans pour tenir cette promesse faites aux habitants de retrouver un staff médical sur la commune.

La belle histoire, c’est que la construction de cette maison médicale pluridisciplinaire a convaincu Gilles GUYONNET l’ancien médecin de la commune parti à Charlieu depuis 4 ans, de revenir exercer ici. L'ancien médecin de la commune avait choisi de quitter Pouilly sous Charlieu, il y a quatre ans, se sentant trop isolé.

J’étais dans un cabinet tout seul et effectivement l’avenir de la médecine, c'est un travail en équipe de plusieurs médecins avec des paramédicaux. Cette maison est très bien adaptée à nos besoins, je me suis installé le 21 juillet ça fait un mois et demi, on a pris nos marques. Gilles GUYONNET