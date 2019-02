La commune de Saint Bonnet-le-Courreau va bientôt retrouver un médecin

Saint-Bonnet-le-Courreau, France

Les élus et la population locale n’ont pas voulu baisser les bras et le maire a donc passé une petite annonce pour trouver la perle rare, tout en faisant miroiter quelques avantages dans la balance pour attirer le candidat potentiel, et le pari est réussi !

Joël Epinat , le maire de la commune de Saint Bonnet le Courreau Copier

Joël Epinat le maire de la commune © Radio France - Yves Renaud

Joseph Maurin, le nouveau jeune médecin ne prendra donc ses fonction qu’en avril prochain et en attendant, c’est le docteur Julien Borowczyk, par ailleurs député LREM de la circonscription, qui assurera le parrainage. Cette solution permet à un médecin en place de parrainer un jeune médecin jusqu’à son installation définitive est une bonne option à envisager pour les années à venir. Ce sera sans doute une méthode à développer dans les zones rurales selon Julien Borowczyk.

Julien Borowczyk médecin et député du secteur Copier

La future maison médicale de la commune en cours de travaux © Radio France - Yves Renaud

La commune de Saint-Bonnet-le-Courreau peut estimer avoir de la chance

Effectivement, moins de 15 jours après avoir passé sa petite annonce, elle décroche le gros lot avec un jeune médecin dont le rêve est de travailler dans un secteur de montagne. Il est originaire d’Ardèche et travaille actuellement en Savoie.

Ce qui l’a décidé sans doute c’est la future maison médicale en construction sur la commune et qui sera mise en service à la fin de cette année. Cerise sur le gâteau, il y retrouvera plusieurs intervenants de profession paramédicales qui s'installeront là également.

Si Saint Bonnet-le-Courreau a réussi a résoudre son problème, d’autres vont se multiplier sans doute dans les années à venir. La moitié des médecins ont plus de 50 ans. La commune de Sails-sous-Couzan dans quelques mois doit aussi trouver un successeur au médecin sortant et dans les Monts du Lyonnais la commune de Bellegarde-en-Forez affiche déjà à l’entrée du village, un panneau de recherche de médecin.

Le député Julien Borowczyk voudrait aussi lancer avec l'intercommunalité un service de SOS Médecin en milieu rural pour les communes qui risquent de perdre leur médecin dans les années à venir.