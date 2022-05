La commune de Tende, dans la Roya, recrute un pharmacien !

La commune de Tende, dans la Haute-Roya, cherche un pharmacien ! Il n'y en a plus depuis la tempête Alex, il y a un an et demi. Cette nouvelle pharmacie sera en fait une annexe de celle de Breil-sur-Roya, non loin. On passe l'annonce, sur France Bleu Azur.

Village cherche pharmacien désespérément ! La commune de Tende, dans la Haute-Roya, n'a plus de pharmacien depuis un an et demi. Le précédent professionnel est parti en retraite et puis la tempête Alex est passée par là… Résultat : les habitants n'ont plus de pharmacien.

Mais c'est l'heure du changement ! Une annexe de la pharmacie de Breil-sur-Roya, non loin, ouvre à Tende. "Le critère essentiel c'est la motivation !" explique Cyril Colombani, président du syndicat des pharmaciens dans les Alpes-Maritimes, qui a participé à la création de cette annexe. En effet l'expérience est inédite : c'est la première fois qu'une annexe de pharmacie ouvre ses portes en France. "C'est un challenge, ça n'a jamais été fait en France ! Nous n'avons pas de limite : si c'est quelqu'un qui a de l'expérience c'est très bien, s'il n'a pas encore d'expérience ca viendra au fur et à mesure, ce sera très formateur. Le pharmacien sera directement à proximité de la population, il sera seul la plupart du temps, à proximité des autres professionnels de santé : médecins, pharmaciens, kiné et la sage-femme qui monte de temps en temps."

"Il ne reste plus qu'à ouvrir les portes"

Le maire de Tende, Jean-Pierre Vassallo, a de son côté tout prévu pour encourager le nouveau pharmacien à venir : "Le local est déjà fait, le loyer est déjà payé. Tout ça c'est pris en charge ! Le local est _en plein centre_, dans le village, c'est une ancienne épicerie remise en état par le proprio. Et on fait le nécessaire pour lui trouver des avantages pour s'installer : on a déjà quelques appartements à lui proposer !"

Alors si vous êtes pharmacien et que l'expérience vous tente, vous pouvez contacter Le Docteur Durif, de la pharmacie de Breil-sur-Roya au 04 93 04 40 30.