Corrèze : La commune de Vigeois a trouvé son médecin généraliste

Après des mois et des mois de recherche, où les habitants se sont fortement mobilisés, la commune de Vigeois, en Corrèze, a enfin trouvé son médecin généraliste. Premières consultations dès ce lundi 16 octobre.

Le premier ministre, Édouard Philippe, l'a annoncé la semaine dernière lors de sa visite à Châlus, le gouvernement va doubler le nombre de maisons médicales en France. La commune de Vigeois, qui se situe à quelques kilomètres d'Uzerche, en Corrèze, dispose d'une maison médicale depuis la fin de l'été . Seul bémol, il n'y avait pas de médecin généraliste pour consulter à l'intérieur.

Après des mois et des mois de recherche, où les habitants se sont mobilisés, notamment via une opération insolite avec des timbres vantant les qualités de Vigeois sur les enveloppes postales. Un remplaçant avait été trouvé, avant de faire faux-bond quelques semaines plus tard.

Cette fois, un médecin s'est bel et bien installé. Un ouf de soulagement pour toute une commune. Les premières consultations commencent ce lundi 16 octobre. La maison médicale de Vigeois est donc prête à accueillir ses premiers patients. 600.000 euros d'investissement, qui ont sans doute convaincu le docteur Stanca, originaire de Timișoara, en Roumanie, nouvellement nommée médecin de la commune : "j'ai quelques collègues qui travaillent déjà en France. Elles me parlaient de leur vie, de leur travail, et je me suis décidé pendant mes vacances", explique-t-elle.

Lavina Stanca, nouvellement nommée médecin de la commune © Radio France - N.T

Mission donc réussie pour la commune. Le maire, Jean-Paul Lomby a pourtant eu très peur : "un village sans médecin est un village qui meurt !", affirme-t-il. Et d'ajouter : "On n'a plus d'attractivité. c'est difficile pour les gens. La population vieillit, et les gens ont plus ou moins du mal à se déplacer".

450 euros par mois pendant 8 ans

Les conditions de travail sont radicalement différentes en Roumanie. En moyenne, un médecin gagne 450 euros par mois. Le docteur Stanca n'a donc pas hésité en postulant. Là-bas, elle a exercé pendant 8 ans, en zones rurales. De quoi rassurer les habitants comme Serge : "avant, il fallait courir à droite, à gauche, soit à Uzerche, Lubersac ou Pompadour. Maintenant, on a retrouvé le sourire. le village revit quand même", conclut-il.

L'hôtel de la commune a également trouvé un repreneur. Tout comme la supérette. Reste désormais à croiser les doigts pour que le docteur Stanca consulte pendant plusieurs années.