La confiance envers les vaccins est remontée à plus de 80% d'opinions favorables selon l'Agence Régionale de Santé

Annie Burbaud est responsable de la vaccination à l’Agence Régionale de Santé. Selon elle, la confiance des français remonte grâce a d'importants efforts de communication sur le sujet, ces dernières années.

Annie Burbaud de l'agence régionale de santé, répondait aux questions de Jérôme Edent ce lundi sur France Bleu Limousin, pour faire le bilan de la dernière campagne de vaccination. Et à l'entendre, il est très bon. En tout cas, si l'on compare l'évolution de l'opinion sur le sujet. Car depuis 2014 et la crise du H5N1, de plus en plus de français se méfient des vaccins. Mais cette tendance se serait lourdement inversée.

Plus de vaccins grâce à une information "éclairée, fiable et jamais polémique"

"En 2010, seuls 61% des sondés avaient une opinion favorable à propos des vaccins. Ils sont désormais plus de 80% !" Cela s'explique selon Annie Burbaud, par toute la communication faite sur le sujet avec une information éclairée, fiable et jamais polémique, sans oublier les actions de nos partenaires, notamment les professionnels de santé et au sein de l'Education Nationale".

Une campagne européenne de vaccination fin avril

A l'écouter, toutes ces actions "ont créé un climat de confiance et permettent à la couverture vaccinale de remonter. Pourtant, on part de loin en Nouvelle Aquitaine où nous sommes en dessous de la moyenne nationale sur certains vaccins. Il y a notamment une hausse des vaccins concernant l'hépatite B ou encore la rougeole. Pour le vaccin Diphtérie-Tétanos, Polio-Coqueluche, nous sommes même à plus de 95% de couverture vaccinale y compris en Haute-Vienne et en Corrèze".

Des chiffres en hausse car selon elle, "il y a une vraie dynamique, car les gens se rendent bien compte que les vaccins sont là pour se protéger et protéger les autres. Mais c'est vrai qu'il y a encore une grande marge de progression. Il y aura d'ailleurs de nombreuses actions lors de la prochaine campagne européenne de vaccination, du 23 au 29 avril prochain."

