La consommation d'alcool diminue en PACA, les 61-75 ans sont les plus gros buveurs

Le volume d'alcool consommé en France diminue depuis les années 60, lié à la baisse de la consommation quotidienne de vin, mais on reste un des pays les plus consommateurs d'alcool au monde. Une enquête de l'agence sanitaire Santé publique France révèle les habitudes de consommation par région.

Alpes-Maritimes, France

Selon une enquête de l'agence sanitaire Santé publique France, en 2017 presque un quart français adultes dépassaient les repères de consommation d'alcool, soit plus de dix verres de vin ou de bière par semaine. La région Provence-Alpes-Côte-d'Azur est dans la moyenne nationale, avec 11,4 % d'adultes âgés de 18 à 75 ans buvant au moins un verre chaque jour, 41 % d'entre-eux boivent au moins un verre par semaine.

PACA en 4ème position des régions consommatrices

Notre région PACA arrive derrière l'Occitanie et la Nouvelle Aquitaine en tête des régions buveuses d'alcool, mais devant la Bretagne ou Rhône-Alpes-Auvergne. Chez nous, la consommation quotidienne d'alcool est plus élevée chez les 61-75 ans, un quart d'entre eux, consomme de l'alcool tous les jours. Ils consomment en moyenne plus de six verres par semaine. Les 18-30 ans sont plus attirés par une alcoolisation ponctuelle en forte quantité, en fin de semaine et les week-ends. Près de 30 % d'entre eux se livrent à ces grosses consommations au moins une fois par mois, 10 % d'entre-eux une fois par semaine. Une pratique nordique ou anglo-saxonne qu'on retrouve maintenant partout en Europe, on l'appelle le Binge Drinking, alcoolisation massive, avec six verres ou plus en une soirée. Le modèle latin de consommation plus régulière d'alcool perd de son attrait.

Les alcools les plus consommés chez nous sont le vin puis la bière alors que le Nord, l'Est et la Bretagne consomment plus de bière que le reste du pays. Les alcools forts arrivent en troisième position en PACA.

Les effets nocifs de l'alcool sur la santé

L'enquête révèle que la consommation quotidienne d'alcool a baissé entre 2000 et 2014 de 21 % à 11%. Dans un restaurant niçois, un maître d'hôtel en poste depuis 20 ans constate que "les clients ne consomment plus d'apéritifs ni de digestifs. Ils commandent de plus en plus le vin au verre ou en bouteille de 50 cl."

Elle mesure pour la première année, la responsabilité de l'alcool dans les passages aux urgences avec une nette augmentation dans notre région, de la fréquentation en fin de semaine du vendredi au dimanche. La consommation d'alcool est un facteur de risque connu de nombreux cancers : de l’œsophage, du larynx, et la proportion de femmes touchées par des cancers de la bouche ou du pharynx est plus importante chez nous qu'au plan national. Dans les Alpes-Maritimes, le taux de mortalité par des pathologies liées à l'alcool est de 12 % chez les femmes, 38% chez les hommes.