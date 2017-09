La construction de la future clinique privée de Montbéliard débute : un projet revu et corrigé

Les travaux de la future clinique privée de Montbéliard s'apprêtent à débuter. Le permis de construire vient d'être déposé. L'établissement n'accueillera finalement pas de chirurgie mais seulement les soins de suite et en aura l'exclusivité dans le Nord Franche-Comté.

Près de deux ans après la fermeture de la clinique des Portes du Jura, les travaux de construction d'une nouvelle clinique privée sont sur le point de débuter sur le site des Gros Pierrons près de l'Axone. Le permis de construire a été déposé. Mais pour y parvenir, le promoteur Naolys a dû faire des concessions, tout comme celui de la future clinique de la Jonxion à Belfort.

La chirurgie à la Jonxion, les soins de suite à Montbéliard

La Jonxion accueillera la chirurgie et Montbéliard les soins de suite. C'était la condition sine qua non pour que l'Hôpital Nord Franche-Comté retire les recours qu'il avait déposé contre les deux projets. L'Hôpital estimait qu'avec deux cliniques complètes, l'offre de soins aurait été trop importante pour la zone.

Finalement la Jonxion aura donc un établissement de 10 000 m² avec le plateau chirurgical, à proximité de l'hôpital, ce qui permettra de mutualiser certains moyens, comme le préconise le schéma régional de santé. Et le propriétaire, le groupe Dracy Santé, consent à renoncer aux soins de suites qu'il entretenait jusque là à la Miotte. Et c'est donc Montbéliard exclusivement qui se chargera de l'après-opération, dans un établissement de plus de 4500 m². La clinique de Montbéliard comptera plus de lits que ne le prévoyait le projet initial, et les patients resteront pour de durées plus longue.

Montbéliard n'est pas perdante

Pour Charles Demouge, le président de Pays de Montbéliard Agglomération, Montbéliard n'est pas perdante dans ce compromis : "Le compromis est clair et accepté par tous les acteurs. Tous les soins de suites seront à Montbéliard. L'important pour les Montbéliardais, c'est qu'ils puissent rendre visite à leurs proches qui seront hospitalisés."

L'ouverture des deux clinique est prévue courant 2019.