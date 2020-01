La construction du nouvel hôpital de Lens validée après une subvention exceptionnelle du gouvernement

Lens, France

Le personnel dénonce régulièrement les conditions de travail au sein de l'hôpital de Lens. Dans les cartons depuis des années, le projet de construction d'un nouvel établissement est validé officiellement avec la subvention exceptionnelle de 90 millions d'euros annoncée ce jeudi par la ministre de la Santé, Agnès Buzyn.

Cette somme s'ajoute aux 102 millions d'euros déjà promis en 2015. Désormais, comme l'indique le communiqué de presse, "l'hôpital dispose de toutes les autorisations nécessaires pour lancer très rapidement le chantier". Aucune date n'est annoncée pour le moment.

L'inspection générale des affaires sociales et deux directeurs d'hôpital vont piloter pendant six mois une administration qui se chargera de relancer le projet. Suite à cette gouvernance temporaire, un nouveau directeur sera nommé et sera chargé de mener à son terme la construction du nouvel hôpital de Lens.