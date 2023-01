La consultation de 25 à 50 euros, "un effet d'annonce" pour le porte-parole du syndicat de médecins FMF Sud

Pour Renaud Ferrier, il ne faut pas s'arrêter à ce qui est clamé haut et fort. "25 à 50 euros c'est un effet d'annonce" explique le médécin généraliste cannois et porte-parole du syndicat FMF Sud, "pour pour montrer ce que sont les rémunérations des médecins en Europe en général." Selon lui, "il ne faut pas confondre le prix d'une consultation et le salaire des médecins", avec les charges, leur loyer, le salaire d'une secrétaire médicale. "Je suis médecin retraité actif, je travaille 70h par semaine pour un revenu de 5000 euros, cela veut dire que je fais deux fois 35h, si on rapporte au temps de travail cela fait 2500 euros par mois."

ⓘ Publicité

"Je suis en grève mais je travaille, parce que mes patients ne peuvent plus attendre"

Lui est toujours en grève mais il a repris le travail pour ses patients qui ont trop besoin de consulter. Parce qu'il a bien conscience de la pénurie de médecins généralistes aujourd'hui, même si il estime que beaucoup de consultations sont évitables. "On a été habitués depuis une vingtaine d'années à une dégradation de l'auto prise en charge, le besoin de beaucoup de patients d'être vus par un médecin pour un oui ou pour un non."