La Corrèze et la Haute-Vienne allègent leur dispositif de vaccination

Le nombre de personnes vaccinées est tel désormais que le besoin de centres de vaccination n'est plus aussi important. Dès à présent en Corrèze comme en Haute-Vienne l'Agence Régionale de Santé en concertation avec les préfectures, les professionnels et les élus a décidé de réduire leur nombre.

La pandémie recule. Le taux d'incidence est repassé en dessous des 1000 cas pour 100 000 habitants. Et la baisse continue. Le gouvernement a d'ailleurs acté de nombreux allègements des mesures sanitaires. Le 14 mars notamment on pourra enfin enlever le masque dans la plupart des lieux où il était encore imposé. Et la vaccination marque le pas elle aussi. Du coup la plupart des départements adaptent leur dispositif de vaccination.

Fermeture progressive en Haute-Vienne

En Haute-Vienne le nombre de personnes vaccinées avec une ou deux doses dépasse les 80 %. Depuis 15 jours l'activité des centres de vaccination a de fait bien diminué même s'il reste encore de nombreux rappels à effectuer. Un plan progressif de fermeture a donc été décidé. Les premiers centres concernés pour les tout prochains jours sont la polyclinique de Limoges, les hôpitaux de Saint-Junien, de Saint- Léonard-de-Noblat, Saint-Yrieix-la-Perche et la maison de santé d'Aixe-sur-Vienne. D'autres fermetures suivront à partir du 10 mars. Le relais sera assuré par les professionnels libéraux de santé, médecins, pharmaciens notamment, qui réalisaient déjà plus de la moitié des injections.

11 centres de vaccinations fermés en Corrèze

90 % des Corréziens de plus de 18 ans ont reçu deux doses. C'est 80 % si l'on intègre les mineurs. 74 % des majeurs ont eu leur rappel. S'il reste donc encore des efforts à faire le besoin de centres de vaccination diminue. Des centres ont déjà fermé la semaine dernière, Baticoop à Tulle, Argentat, Beaulieu-sur-Dordogne, Égletons, Uzerche, Meymac, Bort-les-Orgues, hôpital d'Eygurande, Corrèze. Dernier en date Beynat depuis ce samedi et celui d'Objat fermera à la fin de cette semaine. A terme seuls les centres de vaccinations des hôpitaux de Brive, Tulle et Ussel continueront de vacciner les adultes et les enfants. Mais on pourra aller là encore chez les professionnels de santé.

Novavax pour les anti ARN Messager

A noter que le centre de vaccination de Brive propose dès ce lundi le vaccin Novavax destiné aux primo-vaccinations des personnes ayant une contre-indication aux vaccins à ARN Messager ou pour ceux qui y sont réfractaires. En Haute-Vienne c'est le centre de vaccination du CHU qui en sera prochainement doté.