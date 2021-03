La Corrèze où l'épidémie s'est envolée augmente sa capacité de vaccination

La Corrèze sur la corde raide de l'épidémie. C'est le département de Nouvelle-Aquitaine où le virus circule le plus en ce moment avec un taux d'incidence qui atteint les 230. Les autorités en appellent donc à la vigilance de chacun et misent sur la vaccination. De nombreux nouveaux centres ouvrent.

À Argentat ce mercredi les deux lignes de vaccination n'ont pas désempli. Dès ce premier jour d'ouverture le nouveau centre de vaccination corrézien affichait complet. Un exemple de la mobilisation partout pour lutter contre l'épidémie en Corrèze. Il faut dire que dans le département celle-ci flambe depuis ces derniers jours. Le taux d'incidence a atteint mardi 229. C'est le plus fort de toute la Nouvelle-Aquitaine.

Le 21e département ?

De fait le département se rapproche dangereusement de la limite fatidique des 250 qui pourrait lui faire rejoindre la liste des 20 départements sous haute surveillance où il pourrait y avoir bientôt un resserrement des mesures sanitaires. Il n'en est pas question pour le moment grâce, notamment, à la situation encore sous contrôle dans les services des urgences explique Salima Saa, la préfète de la Corrèze, "si en effet la semaine prochaine on est à 250 ou à 300 on sera le 21e département. Ce qu'il faut c'est qu'il n'y ait pas de cas graves".

16 centres de vaccination

La vaccination est donc aujourd'hui plus que jamais importante pour la Corrèze, d'autant que "les doses arrivent" assure Sophie Girard, directrice départementale de l'ARS. Et les livraisons devraient fortement s'intensifier encore en avril. Après Argentat c'est Uzerche qui va ouvrir son centre la semaine prochaine suivi rapidement par Égletons. Suivront ensuite ceux de Beaulieu-sur-Dordogne, Corrèze et Lubersac où les maisons de santé pluridisciplinaires vont être labellisées. Ce qui portera à 16 le nombre de centres de vaccination dans le département. Auxquels il faut ajouter les 63 médecins généralistes volontaires pour vacciner. Et aussi prochainement la mise en service d'un centre itinérant. A ce jour près de 16.000 Corréziens ont reçu la première dose et 7.500 la deuxième.