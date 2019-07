En Corse, il manque 3000 dons de sang par an

Les stocks de sang se tarissent en France. En Corse, il manque environ 3000 dons par an, alors cet été, les collectes ne s'arrêtent pas, bien au contraire. L'Établissement Français du sang se déplace à Bastia et Porticcio pour vous permettre de donner votre sang. Un don, c'est trois vies sauvées.

Corse, France

Le déficit se creuse de plus en plus : des dons de sang qui stagnent et des demandes de plus en plus nombreuses. En Corse, il faudrait que l'Établissement français du sang puisse récupérer 20% de poches supplémentaires. En Corse, l'EFS prélève un petit peu moins de 10.000 poches par an, et en délivre 13.000. Un déficit qui ne cesse de se creuser au fil des ans.

Besoin de tous les groupes sanguins

Si vous êtes de groupe sanguin O, vous êtes le Saint Graal de l'EFS. Le sang de type O est donneur universel : il peut aider tous les malades quel que soit leurs propres groupes sanguins. Mais l'EFS a besoin de tous les dons. Pour cela, il organise des collectes au plus près de vous, tous les mercredis à Bastia, place Saint Nicolas et au Centre communal d'action sociale (CCAS) de Porticcio.

Le don dure en moyenne entre 40 minutes et une heure, le temps de remplir un questionnaire, de procéder au prélèvement (qui ne dure qu'une dizaine de minutes), de partager une petite collation avec les médecins et les autres donneurs.

"Un don, c'est 1 heure et 3 vies sauvées"

Qui peut donner ?

Tout le monde ne peut pas donner son sang : il faut être âgé de 18 à 70 ans, peser plus de 50 kilos et être en bonne santé. Pour savoir si vous pouvez donner, un test est disponible sur le site de l'EFS. Les personnes homosexuelles devaient être abstinentes pendant un an avant de pouvoir faire un don, le délai sera réduit à 4 mois en février 2020.