La Corse dit oui à « SAUV Life » : une appli pour sauver des vies !

Défibrillateur sous le bras et téléphone en main en lieu et place d’un bâton, Lionel Lhamaut, médecin urgentiste, s’est transformé en pèlerin de la vie. Le Tour de France du président de l’association SAUV a fait une halte en Corse cette semaine.

Une application pour sauver des vies, au nom explicite de "SAUV LIFE". Une application lancée en 2018 par l'Association SAUV dans le but de créer une communauté de « citoyens-sauveteurs ». Le principe est simple mais il peut se révéler d'une redoutable efficacité pour secourir des personnes en arrêt cardiaque. Que vous ayez une formation ou pas, si vous êtes volontaires, vous pouvez télécharger gratuitement cette appli sur vos téléphones et vous devenez alors un citoyen-sauveteur auquel les SAMU ou pompiers pourront faire appel, en vous géo localisant à proximité d’une personne en détresse.

« 3000 corses ont déjà téléchargé SAUV Life » - Lionel Lhamaut, président de l'association SAUV

Comment ça marche ?

- Pour Lionel Lhamaut le message est simple : SAUV Life est une application destinée à faire baisser le nombre de décès suite à un arrêt cardiaque. Cette solution s’appuie sur les Secours (SAMU, Pompiers) et un réseau de volontaires formés ou non au massage cardiaque. « L’arrêt cardiaque tue 50 000 personnes par an en France rappelle-t-il, 50.000 c'est comme si une ville de la taille de Bastia disparaissait tous les ans d’un arrêt cardiaque, les chances de survie ne sont que de 5% et celles-ci diminuent de 10% par minute sans massage cardiaque, alors que les secours arrivent en moyenne au bout de 13 minutes. Seule une action immédiate d’un citoyen permet de sauver des vies. SAUV Life permet aux citoyens volontaires à proximité d’aller aider une victime ».

Lionel Lhamaut, à l'origine de la création de SAUV Life Copier

Le message a donc été reçu 5/5 dans l’île ! Après son passage afin de formaliser des partenariats avec les hôpitaux et les SAMU insulaires, la Corse est passée de 0 à 3000 personnes ayant téléchargées cette application, devenant ainsi les premiers « citoyens sauveteurs » insulaires.

Une aide précieuse pour les secours d'urgence © Radio France - Jean Pruneta

« 150 alertes, seulement 30 personnes sauvées en Haute-Corse » - Eliane Arrighi-Lenziani, la responsable du SAMU 2B.

Un réseau sur lequel pourront donc s’appuyer les services médicaux et de secours. Une aide précieuse, notamment dans les zones rurales et les villages isolés où les temps d’intervention sont encore plus longs. Les chiffres avancés par Eliane Arrighi-Lenziani, la responsable du SAMU 2B, parlent d’eux même :

Eliane Arrighi-Lenziani, à la tête du Samu de Haute-Corse Copier

Eliane Arrighi insiste aussi sur le maillage très important du territoire par les pompiers (NDLR : 21 centres de secours)et le travail fait avec eux lors du déclenchement des alertes mais elle est claire : " dans cette situation, les voisins arrivent toujours beaucoup plus vite et dans l’arrêt cardiaque c’est important d’agir tout de suite avec un simple massage cardiaque en attendant que les secours spécialisés arrivent, il faut toujours agir tout de suite ».

Jean Guy Talamoni et Lionel Lhamaut © Radio France - Jean Pruneta

En adhérant à ce programme SAUV Life, l’objectif des SAMU insulaires est d’en sauver beaucoup plus. Une initiative qui viendra s’adosser également, pour compléter le dispositif, au programme Primura (Prima urgenza e assistenza) également lancé en 2018 par l’Assemblée de Corse. Un programme qui poursuit les mêmes objectifs en soutenant un vaste plan de formation de tout un chacun sur l’ensemble du territoire insulaire.