La Corse se prépare à l'arrivée du "tsunami" Omicron

La Corse engagée dans une course contre la montre !

Le variant "Omicron" détecté en Corse sur deux personnes ces derniers jours confirme qu'il est d'une contagiosité redoutable. Invitée de la matinale de RCFM, Marie - Hélène Lecenne indique en effet que "270 cas positifs au variant Omicron ont été enregistrés sur l'île". La situation est inquiétante. Et les perspectives dans les structures hospitalières insulaires ne sont guère réjouissantes. "On est sur un plateau haut de la 5e vague Delta et on a un tsunami Omicron qui arrive" rajoute Marie-Hélène Lecenne. "Plus que jamais, tout un chacun doit prendre conscience de l'importance du rappel vaccinal. En cette période festive de fin d'année, il est important de revenir à un respect strict des gestes barrières. Et la vaccination protégeant des formes graves est un élément essentiel" indique encore la directrice de l'ARS de Corse.

Omicron double le nombre de cas tous les deux jours

"Si on veut gagner la course contre la montre face au variant Omicron, c'est à dire éviter le doublement de cas tous les deux jours environ, calcul vérifié en d'autres pays concernés par le variant, il faut vraiment faire cette dose de rappel" précise l'ARS.

Dans ce contexte, l'idée d'un retour à un confinement reste envisageable. Tout sera fait pour l'éviter, certainement. La décision pourrait intervenir à l'issue du conseil des ministres de la semaine prochaine.