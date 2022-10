La Corse entière est un désert médical

Selon un récent rapport de l’association des maires ruraux de France 10 millions de Français vivent dans un territoire où l'accès au soin est inférieure à la moyenne du pays et 6 millions d'entre eux habitent à plus de 30 minutes d'un service d'urgence.

Un manque criant de médecins généralistes

Chez nous, selon les derniers chiffres (2022), le manque de médecins généraliste est le plus criant en Castagniccia, en Plaine Orientale et en Balagne et c'est dans le Centre Corse, la Plaine Orientale et le Sartenais que la densité de médecin au km carré est la plus faible.

Fidéliser les étudiants

Pour répondre à ces problèmes, le gouvernement réfléchit notamment à prolonger d'un an la période d'internat des étudiants, avec un stage en zone tendue sur cette dernière année supplémentaire. Une fausse solution selon le Dr Danielle Antonini, cardiologue et présidente de la Conférence Régionale de la Santé et de l'Autonomie de Corse : « Par la contrainte, on n'y arrivera pas, un médecin une fois qu'il a terminé, qu'il a ses diplômes il peut s'installer où il veut, il va gagner de l'argent et il peut aller où il veut. Je pense qu'il faut fidéliser nos jeunes étudiants en leur permettant de passer 3 années ici. Il y a une double problématique en Corse, d'une part on ne fait qu'une année d'étude ici après on part sur le continent et quand on passe 7 ou 8 ans sur le continent qu'on a 18 ans, sa vie on va la faire là-bas dans au moins un cas sur deux, et ensuite il faut leur faire découvrir les villages de l'Intérieur pour ceux qui ne les connaissent pas et être un peu attractifs. » Danielle Antonini précise que la démographie des médecins en Corse est vieillissante et que les zones aujourd'hui dotées en médecins pourraient vite se retrouver en forte tension, vu le nombre de départs en retraite prévus dans les 5 à 7 prochaines années.

Promouvoir la ruralité

Une aberration pour Mathiss, Ajaccien de 21 ans en deuxième année de médecine à Marseille : « Ça me choque parce que l'idée déjà au départ, c'était de nous envoyer dans des déserts médicaux la troisième année et le gouvernement Macron a décidé de rajouter une nouvelle année dans la formation pour ne pas que ça ampute la formation des médecins généralistes sauf qu’__il y a un problème pédagogique qui se pose, c'est à dire qu'il n'y a pas les structures permettant cette nouvelle année. Ça va être encore quelque chose de fait à la va vite, du bricolage et après il y a le souci moral évidemment d'envoyer des gens qui ne veulent pas aller dans certaines régions parce qu'ils ne se sentent pas à l'aise de les envoyer contre leur gré alors qu'ils se prédisposeraient à aller dans une autre région. Je préfère promouvoir la ruralité, parce que le grand problème c'est les médecins dans le rural et particulièrement en Corse où l'intérieur est complètement vide et plus de 60% des médecins généralistes ont plus de 60 ans, donc ça veut dire que dans 20, 25 ans ils vont être à la retraite voire moins et donc c’est pour ça que je désire aller plutôt dans les terres en Corse. »

De son côté, l'AMRF fait 4 propositions :

Diversifier les lieux de stage des étudiants,

Mettre en place des équipes de soin coordonnées autour des patients,

Faciliter l'installation des professionnels de santé avec la création d'un guichet unique d'accompagnement,

Faciliter les collaborations entre les médecins de ville et hospitaliers.

Une unité Scanner de pointe à Corte

Le Scanner de l'hôpital Corte-Tattone est opérationnel depuis septembre 2022 © Radio France - Roland Frias

Par ailleurs le Centre Corse est enfin équipé d'une unité scanner. L'Hôpital Corte-Tattone a inauguré ce week-end cet équipement de pointe, aussi performant que ceux dont disposent les centres hospitaliers d'Ajaccio et de Bastia. Son fonctionnement est assuré dans le cadre d’un conventionnement public-privé avec le centre de radiologie A Madonuccia d’Ajaccio. L'unité scanner de l'Hôpital Corte-Tattone correspond à une vieille revendication notamment portée par le collectif des usagers de l'établissement et la communauté médicale. Il est opérationnel depuis le 13 septembre pour un montant total d'investissement de 1 380 000 euros, financé avec le concours de l'Agence Régionale de Santé et le Comité de Massif.