La Côte-d'Or très généreuse pour le téléthon 2022

La mobilisation a été exceptionnelle pour le téléthon 2022 organisé les 2 et 3 décembre dernier. Elle a permis de collecter 90 839 067 euros au niveau national. C'est le meilleur résultat enregistré depuis 2016.

La Côte-d'Or, département le plus généreux pour le Téléthon en Bourgogne-Franche-Comté.

Dijon était l'une des villes centrales de cette édition avec plusieurs heures de direct réalisées depuis la place du Bareuzai. Cela explique peut-être les très bons scores réalisés par le département en matière de générosité pour aider la recherche sur les maladies génétiques et la mucoviscidose. Dans notre région Bourgogne-Franche-Comté, le Téléthon 2022 a recueilli près de 4 millions d'euros. ( 3.962.839 € ) et sur l'ensemble de la région, c'est la Côte-d'Or qui a été la plus généreuse avec plus de 830 000 euros versés au téléthon, (831.343 €)