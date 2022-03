La Course du Cœur passe par la Côte-d'Or pour une matinée

Pour sa 35ème édition, la Course du Cœur fait étape en Côte-d'Or ce vendredi 25 mars dans la matinée. Pendant quatre jours et quatre nuits, 215 coureurs vont se relayer pour sensibiliser au don d'organes.

Les 215 participants de la Course du Cœur sont partis mercredi 23 mars de Paris, direction Bourg-Saint-Maurice - les Arcs, en Savoie. Ils passent ce vendredi 25 mars par la Côte-d'Or. Ils partiront de Bussy-la-Pesle pour arriver en début d'après-midi à Ladoix-Serrigny, en passant par Agey, Pont de Pany et Nuit-St-Georges. L'objectif de cette course, c'est de sensibiliser le public au don d'organes.

Faire du don d'organe un sujet

Parmi les coureurs, quinze personnes ont reçu une ou plusieurs greffes. C'est le cas de Christophe Gaborit. En 2016, à la suite d'une maladie dégénérative, il s'est fait greffé les deux reins. C'est la deuxième fois qu'il participe à la course: "c'est une façon de remercier les personnes qui donnent, pour leur montrer que c'est grâce à elles qu'on peut courir". Il parle même d'un "engagement quotidien" pour mettre en avant l'importance des dons d'organes.

Pour Olivier Coustère, le directeur de la course et président de l'association organisatrice Trans-Forme, rendre visible ces quatre jours de course, c'est aussi interpeler le grand public: "Notre objectif c'est de faire réfléchir les personnes pour qu'elles prennent position, et le disent à leurs proches". En effet, nous sommes tous des donneurs potentiels, mais lors d'un décès soudain, c'est aux proches que revient la décision de donner ou non les organes, d'où l'importance d'en parler.

On manque encore de donneurs en France

Cette année, la Course du Cœur est d'autant plus importante puisque le Covid-19 a freiné les dons d'organes. En 2020, un quart des greffes habituelles, c'est-à-dire 1 500, n'ont pas pu être réalisées. Même si les dons ont augmentés en 2021, il en manque encore beaucoup: 24 000 personnes par an ont besoin d'une greffe, mais seulement 5 273 sont réalisées chaque année. En France, 63 000 personnes vivent avec une greffe.