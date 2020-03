La CPAM 23 touchée par le Covid-19

Lundi dernier, le patient est informé qu’il est positif au Covid-19. C’est un membre de la direction de la Caisse d'Assurance Maladie de la Creuse.

Le lendemain matin, il communique à l’ensemble des employés. Décision est prise d’évacuer tout le monde et de faire du télétravail. Pas tout à fait tout le monde puisque sur la centaine d’employés de la Sécu, une dizaine environ continue de travailler dans les locaux, pour traiter le courrier, faire la comptabilité, assurer le service médical.

Vers une large contamination ?

Dans le grand bâtiment à Guéret, il y a aussi la Caisse d’Allocations Familiales, une 100 d’employés. Certains font du télétravail, mais à ce jour plusieurs dizaines de personnes sont encore sur place. "Nous avons pris les mesures nécessaires pour la sécurité et la santé de nos salariés", assure la directrice de la CAF 23, Stéphanie Abid. Mais tout le personnel, qu’il soit à domicile et plus encore sur place, s’inquiète.

Le problème c’est que la personne atteinte (à la CPAM) a organisé et participé à plusieurs réunions les jours précédents, ce qui fait dire à certains employés qu’il a pu y avoir contamination. Et que dire du public qui s’est rendu à la CPAM ou à la CAF ces dernières semaines ?

Etrangement, les autorités sanitaires et les services de l’Etat n’ont pas souhaité communiquer sur ce cas sensible.