En Haute-Garonne, l'assurance maladie reçoit de plus en plus d'appels au 3646 pour des questions sur le pass sanitaire lié au Covid. Elle rappelle qu'un numéro vert est dédié à ces problématiques.

La CPAM de Haute-Garonne débordée par les appels sur le pass sanitaire et le Covid

Le pass sanitaire interroge et cela a un effet direct à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Haute-Garonne : les appels au 3646, numéro dédié au service de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, ont augmenté de 30% en juillet par rapport au mois de juillet 2020. Cela est lié bien sûr aux annonces d'Emmanuel Macron sur l'obligation du pass sanitaire dans de nombreux lieux. Et les e-mails envoyés par les assurés depuis leur compte ameli ont eux bondi de 40%.

Un numéro vert sur le Covid

Dans son communiqué, la CPAM rappelle qu’il existe une plateforme dédiée aux questions sur le covid. Il faut appeler le 0.800.130.000. Ce numéro, gratuit, mis en place par le Gouvernement, répond en permanence, 24h/24 et 7j/7 à toutes les questions portant sur le coronavirus. "Les assurés qui sont confrontés notamment à des difficultés liées au téléchargement du pass sanitaire, à des incompréhensions sur la nécessité des tests PCR et aux règles de retour de l’étranger sont invités à solliciter ce numéro vert", explique la CPAM 31. "La saturation du 3646 est problématique. En effet, il est important pour la CPAM de pouvoir maintenir sa qualité de service, et répondre aux interrogations des assurés relatives à la gestion des prestations de l’Assurance Maladie", conclut le communiqué.

L'assurance maladie de Haute-Garonne n'est pas la seule concernée, dans la Drôme par exemple, le phénomène est le même.