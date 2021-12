La CPAM de la Moselle distribue des milliers de kits d'hygiène aux associations du département

Avec la crise sanitaire, certaines personnes se sont enfoncées, encore un peu plus, dans la pauvreté. Alors, juste avant les fêtes, la CPAM de la Moselle distribue près de 22.000 kits d'hygiène, pour un total de 100.000 euros, à 65 partenaires dans le département : des associations, des centres socio-culturels, des missions locales, des CCAS. Leur point commun ? Ils viennent en aide aux plus précaires.

Pour les personnes les plus précaires, "la priorité, c'est de manger et d'avoir chaud" - l'hygiène passe après

Dans ces kits, on trouve du gel douche, du shampoing, des brosses à dent, du dentifrice, des rasoirs mais aussi des serviettes hygiéniques... L'idée est de rendre de la dignité aux bénéficiaires, mais aussi de préserver leur santé. Or, pour les plus précaires, l'hygiène devient un luxe : "Pour la plupart, ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est de manger et d'avoir chaud. Donc, forcément, ils n'ont pas accès aux soins comme tout le monde", raconte Yann, salarié à l'association Aides, qui vient notamment en aide à des toxicomanes ou des travailleuses du sexe.

Les enfants doivent pouvoir "aller à l'école sans être stigmatisés encore davantage"

Et ça touche également les familles, et donc les enfants. Virginie est coordinatrice chez Est Accompagnement, qui gère plusieurs structures d'hébergement d'urgence et d'accueil de jour, et elle se réjouit que les kits contiennent aussi des brosses à dents et du dentifrice adapté pour les petits : "ça permet aussi de leur expliquer l'importance de se brosser les dents, de prendre une douche, de se sentir bien, qu'ils puissent aller à l'école sans être stigmatisés encore davantage." Car là aussi, pour les parents, le peu d'argent qu'il peut y avoir est destiné avant tout à l'alimentation.

Précarité menstruelle : "on ne veut plus que ce soit un tabou de parler de règles, de serviettes, de tampons."

La directrice de la CPAM de la Moselle, Claire Abalain, veut particulièrement mettre l'accent sur la précarité menstruelle : "Pour les femmes, on ne veut plus que ce soit un tabou de parler de règles, de serviettes, de tampons, car sinon, là encore, c'est leur santé qui est en jeu." En France, on estime qu'1,7 millions de femmes manquent de protections hygiéniques, et trois millions de personnes se privent de produits d'hygiène de base.