La CPAM des Deux-Sèvres ouvre son centre de vaccination aux enfants et aux moins de 30 ans le mercredi

Du nouveau dans l'organisation de la vaccination contre le Covid-19 à la CPAM des Deux-Sèvres à Bessines près de Niort. Le mercredi est désormais consacré à la vaccination des plus jeunes, les enfants et les moins de 30 ans.

A Bessines près de Niort, la CPAM 79 va désormais consacrer une journée par semaine à la vaccination des enfants et des moins de 30 ans. Ce sera le mercredi avec du vaccin Pfizer, en dosage pédiatrique pour les enfants. Les autres jours, les plus de 30 ans pourront recevoir leur 3e dose avec du Moderna. La caisse primaire d'assurance maladie précise que cette organisation implique la fermeture du centre d'examens de santé et de prévention. Les rendez-vous se font de 8h à 17h30 et se prennent uniquement sur Doctolib.