La CPAM du Cher déclare la guerre au cancer du col de l'utérus

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Cher vient de lancer une campagne de promotion du vaccin contre le cancer du col de l'utérus. Une initiative locale avec une vaccination qui sera remboursée à 100 % dans le département même pour ceux qui n'ont pas de mutuelle.

Seules 14 % des jeunes filles de 11 à 14 ans acceptent de se faire vacciner contre les papillomavirus à l'origine du cancer du col de l'utérus. Cette campagne vise à multiplier par cinq ce nombre pour atteindre les 70 %, indique Patricia Seneson, responsable de la prévention à la caisse d'assurance maladie du Cher. Dans le département, cela concerne 15.000 jeunes filles. Un taux de vaccination faible : la méfiance prédomine notamment à cause de l'aluminium présent dans le vaccin dont certains supposent qu'il pourrait renforcer le risque de maladie d'Alzheimer. Une erreur pour le Docteur Bernard Portal, président du comité du Cher de la ligue contre le cancer : " Les quantités d'aluminium dans le vaccin sont infinitésimales, bien moindre que la quantité d'aluminium que nous consommons chaque jour dans notre alimentation."

Patricia Seneson, responsable de la prévention à la caisse primaire d'assurance maladie du Cher © Radio France - Michel Benoit

Le frein est parfois également financier. Cette vaccination n'est prise en charge qu'à 65 % par l'assurance maladie, car elle n'est pas obligatoire. Le reste à charge varie de 84 à 126 euros selon le nombre d'injections (deux ou trois sont nécessaires). La CPAM du Cher et la ligue contre le cancer ont donc signé une convention. Ils s'engagent à rembourser le reste à charge pour celles qui n'ont pas de mutuelle. La vaccination est possible jusqu'à 19 ans. Pour Bernard Portal, le jeu en vaut la chandelle. La vaccination prévient 70 % des infections en cause dans les cancers du col de l'utérus.Le taux de protection est de 70 %.