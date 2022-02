La CPAM du Gard propose la vaccination des 5 / 11 ans

Corinne Dumontier, médecin responsable du centre d’examens de santé de la CPAM du Gard invitée de France Bleu Gard Lozère.

Le centre d'examens de santé de Nîmes de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard poursuit son activité de vaccination pour les adultes chaque lundi et mardi, et propose également, à compter de ce 9 février des créneaux de vaccination chaque mercredi de 8 heures à 16 heures, pour les enfants de 5 à 11 ans.

Pour prendre rendez-vous sur le site de Doctolib.

Le vaccin Pfizer présente toutes les garanties de tolérance et de sécurité.

A ce jour moins de 4 % seulement des enfants de 5 à 11 ans sont vaccinés en France contre le Covid, pourtant selon le docteur Corinne Dumontier " la vaccination a un bénéfice individuel pour les enfants, on connait bien maintenant le vaccin Pfizer utilisé sur les adultes depuis un an et pour les adolescents depuis 6 mois. Il présente toutes les garanties de tolérance et de sécurité pour les enfants. 7 millions d'enfants ont été vaccinés avec lui aux Etats-Unis, et seulement 14 cas de myocardites ont été relevés" souligne sur France Bleu Gard Lozère cette médecin responsable du centre d’examens de santé de la CPAM du Gard