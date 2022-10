La CPAM et la Croix Rouge de la Somme ont signé ce lundi une convention de partenariat pour améliorer l'accès aux soins des plus précaires. L'ONG, par sa connaissance du terrain et son maillage territorial doit aider la l'Assurance Maladie à identifier "les invisibles".

La CPAM et la Croix Rouge de la Somme veulent améliorer l'accès aux soins des plus précaires

Valérie Hadet, directrice de la CPAM de la Somme et Hervé Dheilly, président de la Croix Rouge 80 signent la convention

Quand la précarité empêche de se soigner. Selon l'Académie de Médecine, plus de 5 millions de Français renoncent à leur droit à la santé, faute de moyens suffisants ou à cause d'un trop grand éloignement. Et la crise Covid puis la flambée généralisée des prix n'améliorent pas la situation.

C'est pour mieux lutter contre ces difficultés d'accès aux soins que l'Assurance Maladie et la Croix Rouge de la Somme ont signé ce lundi une convention. L'idée principale de ce partenariat étant d'orienter les plus précaires vers les services de santé auxquels ils ont droit. La CPAM s'appuie sur la forte implantation de la Croix Rouge, qui dispose de douze antennes locales dans la Somme et de la proximité de ses bénévoles avec les bénéficiaires

"Nous avons des populations qui s'adressent à nous, lors des distributions alimentaires par exemple", explique Hervé Dheilly, président de la Croix Rouge de la Somme. "Nous identifions leurs besoins en santé ou en règlement de documents administratifs et ce partenariat permet une meilleure fluidité, une meilleure prise en compte."

"Détecter les invisibles". Kadija Bouzidi, responsable de la mission accompagnement santé de la CPAM de la Somme Copier

Cibler d'abord les étudiants et les familles monoparentales

Au passage, le partenariat, également signé avec la Caisse d'Assurance Retraite et Santé au Travail (Carsat) permet aussi à l'ONG samarienne de bénéficier d'une aide financière conséquente. La convention signée pour 2022-2023 comprend le versement de 74 400 euros, dont 60 000 sont dédiés à l'aide adressée aux étudiants. L'autre population ciblée étant les familles monoparentales.