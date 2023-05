La CPTS de Châteauroux visitée dans le cadre d'une consultation pour le gouvernement

C'est un organisme qui n'est pas forcément connu du grand public : la Communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) & co de Châteauroux a pour objectif de coordonner les professionnels de santé libéraux, pour proposer un meilleur accès aux soins. L'entité a reçu la visite de deux chargés de mission qui vont mener un tour de France de 19 CPTS sur demande du gouvernement. La ministre de la Santé, Agnès Firmin le Bodo souhaite des remontées sur les avancées permises par ces Communautés, mais aussi sur les éventuels freins à son travail.

À Châteauroux, l'une des plus anciennes CPTS de France

La CPTS & co de Châteauroux est l'unique CPTS de Centre-Val-de-Loire visité dans le cadre de cet audit. Elle a été choisie notamment en raison de son "ancienneté" : créée en 2018, la structure est en effet l'une des plus anciennes en France. Elle compte aujourd'hui entre 150 et 160 adhérents, issus de plusieurs professions (médecins généralistes, infirmiers, pharmaciens etc.), sur les près de 400 professionnels de santé que compte l'agglomération de Châteauroux. Au total, les chargés de mission qui mènent l'audit vont en visiter 19 en France (soit en personnes, soit virtuellement).

Deux d'entre eux étaient présents à Châteauroux ce vendredi 28 avril. Albert Lautmann, directeur général de la CPAM de l'Essonne, et Marie-Hélène Certain, médecin généraliste aux Mureaux. Parmi les points positifs notés, Albert Lautmann souligne les projets menés à bien grâce à la CPTS de Châteauroux : le SAS, service d'accès au soins "qui permet une première régulation des besoins de soins en urgence notamment quand le médecin traitant n'est pas disponible, avec des médecins qui au téléphone vont vérifier l'urgence de la situation, et traiter tout ce qui ne relève pas de l'hôpital par une consultation de ville. Ca c'est un très beau projet, qui fonctionne très bien à Châteauroux" salue le directeur général de la CPAM de l'Essonne. Autre point noté par les chargés de missions : la création de deux maisons de santé pluriprofessionnelles*, "nées de la culture de travail de la CPTS"* précise Albert Lautmann.

Des points d'amélioration pour le fonctionnement des CPTS

Cette visite des chargés de mission est aussi un moyen pour les dirigeants de la CPTS & co de Châteauroux de faire remonter directement au gouvernement ce qui pourrait être amélioré. "Ce qu'on a fait remonter c'est les difficultés un peu structurelles que l'on pouvait rencontrer (...) notamment en termes de financement de certains projets qui nous paraissent prioritaires pour l'accès aux soins, et dont le modèle n'est pas encore défini au niveau national (...) Par exemple au Centre de santé dont les soins sont priorisés pour des patients lourds, complexes, et dont le financement n'est pas adapté. Donc pour lequel les porteurs de projet connaissent des difficultés" cite en exemple le docteur Laurence Philippe, médecin généraliste à Châteauroux, et co-présidente de la CPTS.

Si les CPTS permettent parfois, comme à Châteauroux, des avancées dans les territoires sujets à la désertification médicale, ca n'est pas non plus une baguette magique souligne Marie-Hélène Certain, l'une des deux chargés de mission présents à Châteauroux : "Les CPTS sont jeunes, elles ont quelques années seulement, et donc il faut leur laisser le temps de grandir. Il ne faut pas trop charger la barque des CPTS en leur demandant trop de choses (...) C'est pas non plus le couteau suisse du système de santé qui va tout résoudre" souligne cette médecin qui exerce aux Mureaux.

Il existe dans l'Indre au total six CPTS (Châteauroux, Boischaut Nord, Boischaut sud, Pays des 1.000 étangs, Sud Lochois, Val de Creuse) et un inter-CPTS partagé avec le Cher (Issoudun). La CPTS & co de Châteauroux est financée par l'assurance maladie; elle bénéficie de 340.000 euros par an.