La Creuse a deux fois moins de dentistes que la moyenne nationale

Il est difficile de trouver un médecin traitant en Creuse, mais peut-être encore plus difficile de trouver un dentiste. Le département compte deux fois moins de dentistes que le reste de la France. Il y a en 2023 trente-six dentistes, il en faudrait soixante-douze pour atteindre la moyenne nationale. Dans le détail, la Creuse compte vingt-neuf libéraux installés en cabinet, trois orthodontistes, trois hospitaliers et un chirurgien à la clinique de la marche de Guéret. La moyenne est de 63 dentistes pour 100.000 habitants, la Creuse est à 30.

Malgré l'arrivé récente de deux nouvelles praticiennes à Guéret à l'hôpital et à la Mutualité française, la situation est devenue "ingérable" selon le président du conseil de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Creuse, Pierre Adant. "Il faudrait une vingtaine d'installations pour vraiment ressentir une amélioration", regrette-t-il.

Le dentiste de Saint-Sébastien part à la retraite

Ceux qui partent à la retraite peinent à trouver des repreneurs pour leurs cabinets. C'est le cas du docteur Branchu, qui a raccroché sa blouse fin mars après quinze ans d'exercice à Saint-Sébastien près de Crozant. Il cherche quelqu'un pour reprendre son cabinet, mais pour l'instant les trois visites qu'il a reçues n'ont pas donné suite : "Les gens sont intéressés, mais il y a beaucoup de travail, ça ne leur semble pas évident. Côté horaires, les jeunes veulent travailler trois jours ou trois jours et demi par semaine, ce n'est pas forcément compatible avec l'exercice rural. Et puis pour beaucoup qui ne sont pas du cru, venir à la campagne implique un changement de vie."

Son départ laisse de nombreux Creusois démunis. Le docteur Branchu a soigné jusqu'à 5.000 patients avec sa femme. Ils pouvaient faire quarante kilomètres pour une consultation. "On a exercé quinze ans, on a la confiance des gens, j'ai l'impression de les abandonner, c'est vrai. Ils essaient d'appeler les autres cabinets mais comme c'est saturé partout, ils ont du mal à se faire inscrire comme nouveaux patients."

Beaucoup de dentistes étrangers

Huit ans plus tôt, quand il est parti à la retraite, James Boutiton a trouvé un dentiste roumain pour reprendre son cabinet à Guéret : "J'ai eu la chance d'avoir un praticien qui a eu une très bonne formation en Roumanie, il avait aussi travaillé en Angleterre avant de venir en France. Heureusement qu'il y a cet apport des dentistes étrangers pour combler un peu notre déficit.".

Mais d'après le conseil de l'ordre, selon les pays et les facultés, il y a quand même de grosses disparités dans le contenu des formations. Les diplômes européens sont reconnus. Pour les dentistes venus de pays en dehors de l'UE, il faut passer une équivalence, qui est difficile et longue à obtenir. En Creuse, deux Syriens par exemple sont installés depuis plusieurs années.

Le problème est qu'avec le numerus clausus, on ne forme pas assez de dentistes en France et les facultés sont loin de la campagne. Les plus proches de Creuse sont à Bordeaux et Clermont-Ferrand. Or les jeunes diplômés ont plutôt tendance à s'installer près de leur lieu d'étude. De plus en plus de Français partent également faire leurs études de dentistes à l'étranger.

De nombreuses aides existent pour inciter les dentistes à s'installer en Creuse, comme les exonérations d'impôts en zone de revitalisation rurale (ZRR). Il y aussi des aides à l installation de la part de l'ARS, et le département essaie de promouvoir le territoire.