La Creuse confinée malgré le taux d'incidence le plus bas de France

En Creuse, le taux d'incidence est dix fois plus bas qu'à Paris et quatorze fois moins important que celui du Val d'Oise (plus de 800 contaminations pour 100.000 habitants contre 57,6 en Creuse au 30 mars). Cela n'empêche pas notre département d'être confiné dès samedi 3 avril pour quatre semaines, comme l'ensemble de la France métropolitaine.

Les crèches et écoles vont fermer trois semaines, les collèges et lycées quatre semaines. Il faudra désormais une attestation pour se déplacer au-delà d'un cercle de 10 km autour de chez vous. Seule tolérance : les déplacements pendant le week-end de Pâques. De nombreux commerces, comme les magasins de vêtements, devront baisser le rideau.

Le deuxième département ayant le plus bas taux d'incidence de France se trouve également en Nouvelle-Aquitaine : il s'agit des Pyrénées-Atlantiques, avec 88,4 cas pour 100.000 habitants. Le Finistère arrive à la troisième place (89,5).

La Creuse, à l'abri du coronavirus ?

Même si les chiffres creusois sont comparativement plus bas que ceux de nos voisins, notre taux d'incidence reste supérieur au seuil d'alerte. Il ne faut pas se sentir à l'abri de l'épidémie de coronavirus, prévenait la préfète sur notre antenne vendredi 26 mars. Virginie Darpheuille rappelait qu'à la mi-octobre ce taux était de 55 et qu'un mois plus tard nous étions à 400.

Depuis, le variant dit britannique, plus contagieux, est majoritaire dans notre département, et représente trois quarts des contaminations. Lundi, le chef du service de réanimation de l'hôpital de Guéret nous demandait également de rester prudents.