La crise Covid perturbe notre sommeil, mais en Côte-d'Or on a des solutions

La crise Covid pèse lourd aussi sur nos nuits. Nous sommes de plus en plus nombreux à connaitre des insomnies, à consulter des spécialistes pour des troubles du sommeil. Quand faut-il s'en inquieter, et quelles sont les solutions ? on vous dit tout ici:

On est nombreux à vouloir changer de literie, et le haut de gamme se vend bien

On espère que vous avez bien dormi, et si on vous pose la question, c'est parce que ce vendredi 19 mars, c'est la journée mondiale du sommeil. L'occasion de faire le point sur cette fonction vitale de notre existence, car on passe environ un tiers de notre vie dans un lit. Mais voila avec la sinistrose du moment on est apparemment nombreux à mal dormir. "Je m'aperçois que je dors de moins en moins bien" explique par exemple Claude, conducteur de trains à la retraite. "Je dors trois à quatre heures d'affilées, et puis c'est fini. C'est dur, car le reste de la journée je suis épuisé. Et quand je vais me coucher le soir, je n'ai que cette question en tête: vais-je pouvoir dormir ?"

Claude est loin d'être seul dans ce cas. Selon une étude nationale: 2 français sur 3 connaissent régulièrement des "troubles du sommeil" autrement dit des insomnies ou des réveils fréquents. Un chiffre en augmentation, avant la crise Covid, cela concernait un français sur 2.

L'an dernier à Dijon, un millier de personnes ont poussé la porte de l’hôpital de la Chartreuse pour une consultation liée au sommeil. Le docteur Clément Guillet est un médecin spécialiste de cette question ,et il le confirme: couvre-feu et confinement ne sont pas les amis du marchand de sable :

"Les confinements ne favorisent pas le sommeil réparateur car on sort moins de chez soi, on a moins de lumière, moins d'exercice physique, donc on a moins de sommeil profond. On peut augmenter son temps de sommeil, mais il est plus haché, et plus désynchronisé parce qu'on est en télé-travail ou au chômage partiel."

A partir de quel moment faut-il s’inquiéter ? "On considère que cela devient sérieux si ces insomnies se répètent plus de 3 mois de suite, dans ce cas il faut aller consulter" précise Pauline Sabot, médecin spécialiste du sommeil au CHU de Dijon "car le manque de sommeil entraîne une prise de poids, des troubles de la mémoire et rend irascible."

Alors comment faire pour retrouver un peu de sérénité ? On est allé poser la question à une psychologue spécialiste des questions de bien-être et du sommeil ! Céline David-Nillet, exerce rue Paul Cabet à Dijon, et elle a un truc: "La méditation ! c'est un outil excellent pour la sérénité et le sommeil de manière générale , donc méditez !"

Céline David-Nillet nous conseille de méditer, d’écrire ses sentiments et d'essayer la philosophie © Radio France - Olivier Estran

Comment lâcher prise si on rumine son manque de liberté et sa privation de vie sociale ? " Plutôt que de se focaliser sur ce qui ne va pas, focalisez vous sur ce qui va bien. Il s'agit simplement de se dire "voila aujourd'hui je suis contente parce que telle personne m'a donné de ses nouvelles, parce que j'ai vu le soleil se lever, parce que j'ai pu prendre une douche chaude, parce que je suis en bonne santé." Voila les clés. On peut aussi écrire ce que l'on a sur le cœur, et pour les curieux lire de la philosophie comme "les Essais de Montaigne !"

Le confinement a profité aux vendeurs de literie

On peut aussi tenter de méditer dans un lit tout neuf et tout douillet. Avec le confinement , on a été nombreux à renouveler (enfin) notre literie "Oui, on a vu plus de clients" confirme Julien Collet de l'enseigne Grand Litier a Quetigny "Les gens ont pris conscience que le confort est important. Et ils n'hésitent pas a se diriger vers de beaux modèles."

Julien Collet, vendeur chez Grand Litier "Nos ventes ont progressé en 2020" © Radio France - Olivier Estran

Une tendance confirmé par son confrère Fabrice Comte qui dirige le magasin "La maison de la Literie " dans la même zone commerciale. "En deux mois l'an dernier, on a doublé notre chiffre d'affaires comme durant les soldes. Sur toute l'année, on a progressé de 15%. On voit en effet des clients mettre 3.000 à 4.000 euros dans un lit classique et jusqu'à 6.000 euros dans un lit motorisé."

Comment fait on pour bien choisir ? "On vient sur place, et on essaie en couple" sourit Julien Collet, de Grand Litier "C'est la seule manière d'être fixés et de ne pas faire de déçus ensuite."

Votre nouveau lit, essayez le à deux. Pour dormir à poings fermés. © Radio France - Olivier Estran