La crise des carburants a plombé les réserves de sang en Charente-Maritime

Les réserves de sang sont au plus bas en Charente-Maritime

La situation à la pompe à essence à beau s’améliorer, la crise du carburant continue de laisser des traces. Et parmi ses conséquences indirectes : la baisse de fréquentation des centres de don du sang. L’EFS, l’Établissement français du sang, a constaté que "de nombreux donneurs ont annulé leur rendez-vous, faute de pouvoir se déplacer”. C’est le cas à Maison du Don de La Rochelle, où les réserves de sang sont passées en dessous du seuil de sécurité.

Les réserves sont passées sous le seuil de sécurité

“Certains donneurs n'ont pas jugé nécessaire d'aller donner leur sang à cause de la pénurie de carburant", déplore le docteur Thierry Baladine, responsable de prélèvement à l’EFS de La Rochelle. Alors l'état des stocks de sang devient préoccupant. "Il faut savoir qu'un stock confortable, c'est douze jours. On y était mi-octobre. Mais là, ça baisse. On est à neuf jours de stocks”, regrette le médecin. Car le seuil de sécurité est fixé à dix jours.

“On risque d'avoir une pénurie de produits sanguins”, poursuit le médecin. Ce sang est pourtant précieux. Il est destiné aux cliniques et aux hôpitaux afin d’être administré aux "femmes enceintes, aux victimes d'accidents de la route, ou aux malades de cancers, etc.”. Si les réserves continuent de baisser, l’EFS devra lancer un appel au don d’urgence vital.

Les lieux de rendez-vous pour les collectes du mois de décembre en Charente-Maritime.