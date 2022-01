"La crise du Covid a réussi à faire réagir les pouvoirs publics", selon Loay Kantar, médecin au CHU d'Amiens

France Bleu Picardie : Faisons un point sur cette pandémie de Covid-19... Il y a tout juste deux ans le premier décès a été enregistré en Chine. Comment va aujourd'hui le service de réanimation au CHU d'Amiens ?

Loay Kontar : Alors, vous savez, les soignants au CHU d'Amiens, mais aussi de tous les établissements de santé en France, sont face à une crise sanitaire sans précédent. Tout le monde investit et essaye de faire le maximum dans ce travail qui nécessite quand même un investissement prolongé. Ce travail est stressant. Ce travail, on va dire, est épuisant sur le plan physique et mental. Mais grâce à l'investissement des personnels, l'hôpital essaye de faire le maximum pour pouvoir absorber cette crise sanitaire.

France Bleu Picardie : En termes de chiffres, combien est ce qu'il y a de personnes qui sont hospitalisées en réanimation, pour un Covid en ce moment.

Loay Kontar : En soins intensifs, dans notre service de médecine intensive réanimations, nous avons à l'heure actuelle dans l'ensemble des services de soins critiques, au CHU d'Amiens, à l'heure actuelle, il y a 15 patients. Il y a environ 30 patients dans les unités conventionnelles Covid. Mais on enregistre quand même une forte tension des appels dus à la Covid depuis la période de Fêtes, mais notamment depuis trois ou quatre jours. Mais je tiens à dire aussi que l'hôpital, il est dans une crise, mais ce n'est pas depuis maintenant, depuis des années. A l'heure actuelle, nous sommes face à une situation de saturation non seulement due aux patients de Covid, mais aussi aux autres patients. L'hôpital continue à prendre en charge les autres pathologies cardiaques et respiratoires. Il y une saturation très importante actuelle et une tension hospitalière au sein du centre hospitalier d'Amiens.

France Bleu Picardie : Est-ce que vous avez l'impression de voir le bout du tunnel au bout d'un moment, ou est ce qui vous paraît loin, presque invisible ?

Loay Kontar : Alors, le bout du tunnel pour l'instant, je pense que c'est difficile de prédire la fin de cette crise sanitaire. On l'espère, comme comme les experts disent, qu'Omicron marquera la fin de cette crise sanitaire. Mais je pense que cela nécessite beaucoup d'études pour arriver à cette conclusion. Néanmoins, je pense que cette crise sanitaire a mis l'accent sur les difficultés de l'hôpital, sur le manque de personnel, sur les manques, les moyens, sur les manques de lits. Et je pense qu'en effet, cette crise là a réussi à provoquer les pouvoirs publics pour pouvoir avancer et engendrer des réflexions dans ce sens là.

France Bleu Picardie : Justement, le Premier ministre Jean Castex a visité votre service de réanimation samedi, le week end dernier. Quel message il aurait fallu lui faire passer? Quels messages ont peut être d'ailleurs été passés? Sur les manques à l'hôpital ?

Loay Kontar : Alors oui, c'est vrai, vous avez raison. Monsieur le Premier ministre nous a rendu visite ce week-end. Tout le monde était ravi de voir le premier ministre dans le service. Il y a un accent particulier qui a été mis sur les réflexions qui ont été engendrées depuis depuis deux ans. Suite à la crise sanitaire. Il y a un rapport qui a été remis au ministre de la Santé, Olivier Véran, et intitulé "Trajectoire de coopération de santé dans le territoire français". Et en fait, je pense qu'il y a une conscience prise de la nécessité de la valorisation du métier, notamment des personnels paramédicaux. Il y a aussi un accent particulier qui a été mis sur la nécessité d'avoir plus d'infirmières. Donc, je pense que oui, cette crise sanitaire a aidé à avoir plus de réflexion dans ce sens là..

France Bleu Picardie : Les manques et soucis financiers de l'hôpital public, ce n'est effectivement pas nouveau. C'est maintenant connu du grand public. Peut être aussi grâce à cette crise. Cette nouvelle grève dans le secteur médical et médico-social, aujourd'hui, est ce que vous comprenez, est-ce que vous la soutenez ?

Loay Kantar : Effectivement, nous soutenons ces revendications qui sont croissantes depuis le début de cette crise sanitaire. Ces revendications sont légitimes et elles ont pour but de valoriser le métier des soignants, mais aussi l'accès aux soins de la population générale. En effet, toute action qui a pour but d'améliorer l'accès aux soins et les conditions de travail des personnels soignants, c'est évidemment à soutenir.