Covid-19 : la crise sanitaire a changé les habitudes d'hygiène des Mayennais

Les Mayennais se lavent et désinfectent les mains plus régulièrement qu'avant la crise sanitaire

C'est un des effets directs de la crise sanitaire et des gestes barrières mis en place : les Mayennais se lavent plus souvent les mains. Que ce soit avec du savon ou avec du gel hydroalcoolique. Grâce à cela, les autres maladies comme la grippe et la gastro ont été évitées cet hiver. Des gestes barrières qui pourraient rester même après la crise sanitaire.

"Personnellement, je trouve ça bien de mettre du gel", exprime Odile, Lavalloise. "Je trouve que l'on a les mains plus propres, plus jolies, et moi dans mon quotidien, je prends plus soin de mes mains depuis la pandémie", ajoute cette dernière, accompagnée de son petit-fils. Pour d'autres, comme Murielle, les solutions hydroalcooliques sont souvent agressives sur la peau. "J'ai hâte que ce soit fini pour ne plus en mettre", s'exclame Murielle. "Tous les soirs, je suis obligée de mettre de la crème, car sinon mes mains sont trop sèches".

Le gel hydroalcoolique : "aucun risque"

Chez les professionnels de la santé, on rassure les Mayennais : le gel hydroalcoolique n'est pas dangereux. "Si on se frictionne les mains que quelques fois dans la journée, alors n'y a aucun risque de démangeaison ou d'irritation", précise la docteure Flavie Rousseau, du service hygiène du Centre Hospitalier de Laval. "Il faut savoir que le gel hydroalcoolique est moins agressif que le savon pour se laver les mains. Donc on peut y aller sans problème", remarque-t-elle.

Flavie Rousseau espère aussi, qu'après la crise de la Covid-19, on continuera de se laver régulièrement les mains, et de respecter certains gestes barrières. "Même si les Français n'aiment pas trop les contraintes, je crois que c'est possible, car les gestes barrières, c'est comme une avancée sociale. Cela ne doit pas se perdre", affirme la cheffe des médecins hygiénistes de l'hôpital. La journée mondiale de l'hygiène des mains n'aura jamais été aussi importante qu'en ce moment de crise sanitaire.