La crise sanitaire freine le dépistage du cancer du sein à Amiens

L'épidémie a freiné les femmes à se faire dépister du cancer du sein pour octobre rose. Floriane L'Hostis, radiologue au CHU d'Amiens précise qu'au niveau national la baisse des mammographies de dépistage est de 22%. Et de 14% au CHU d'Amiens par rapport à l'année dernière.

Il y a deux types d'appréhension chez les femmes face à ce dépistage: la peur du diagnostique et la peur de la douleur.

"Il faut savoir que pour 1.000 mammographies réalisées on va détecter 7 cancers du sein. Ce qui veut dire qu'on va les prendre en charge. Un cancer du sein pris en charge tôt, c'est 9 chances sur 10 de guérison. Le but du dépistage c'est de sauver des vies. "

La compression est nécessaire pour avoir des images de qualité et les appareils sont étudiés pour que la sensation de compression soit la moins douloureuse possible. Au CHU d'Amiens nous avons une nouvelle machine il y a presque 1 an. Les patientes notent une nette amélioration.

"Un examen pas agréable mais pas douloureux."

"Il y a deux semaines, une patiente de 64 ans est venue se faire dépister pour la première fois parce qu’elle avait peur de la douleur. Elle nous a dit que c'était supportable et qu'elle aurait dû le faire dès 50 ans."

"On le rappelle on peut commencer les mammographies avant 50 ans si il y a des antécédents dans la famille. En cas de masse sentie au niveau du sein, de rétraction du mamelon ou tout écoulement de sang. Il faut consulter très vite." précise Floriane L'Hostis.