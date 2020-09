Clermont-Ferrand : la crise sanitaire impacte les dons du sang

C'est l'un des effets collatéraux de la crise sanitaire que l'on vit. Le niveau des réserves de sang est aujourd’hui trop faible en France selon l'Etablissement du sang français. Et ce malgré les appels au don de l'EFS notamment en août dernier.

Les prélèvements sont habituellement réalisés à 80% en collectes mobiles. Or depuis le mois de mars, et le début de la crise, les entreprises et les établissements scolaires ou universitaires n’accueillent presque plus de collecte, les réserves fondent donc.

L’Etablissement français du sang appel à la mobilisation de tous pour faire face à cette situation préoccupante. Pour l'EFS "Il est nécessaire d’accroître le niveau de stock afin de continuer à répondre aux besoins de tous les patients" souligne Pascal Le Moal, cadre de santé adjoint au responsable régional des prélèvements à Clermont-Ferrand.

Aujourd'hui plusieurs régions ont seulement 8 jours de réserve au lieu des 14 environ nécessaires. L'Auvergne n'est pas en situation de crise mais participe en approvisionnant d'autres zones plus en difficulté.

Un besoin de 10 000 dons par jour

L’EFS s’efforce de remplacer les collectes annulées et d’élargir ses plages horaires. Il doit prélever 10 000 dons par jour pour répondre aux besoins des patients. Aujourd’hui le compte n’y est pas dans un contexte où la reprise de l’activité hospitalière est très soutenue.

L’EFS invite donc les citoyens à venir donner leur sang dès que possible. L’EFS invite aussi les employeurs à faciliter le don de sang de leurs salarié et invite les autorités locales à continuer à faciliter l’organisation de collectes mobiles sur les territoires. Les donneurs sont attendus dans les 120 maisons du don de l’Établissement français du sang sur tout le territoire et dans les nombreuses collectes mobiles organisées dans les communes. Les dons de sang doivent être réguliers et constants car la durée de vie des produits sanguins est limitée : 7 jours pour les plaquettes, 42 jours pour les globules rouges.