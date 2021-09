La crise sanitaire met à l'épreuve la santé mentale des Vauclusiens

"Depuis le début de la pandémie on constate une _augmentation de 10 % des ventes d'antidépresseurs_", souligne Filip Van De Wiele, coprésident de l'Union des Syndicats de Pharmaciens d'officines du Vaucluse. Des chiffres qui corroborent l'enquête CoviPrev, mené entre le 31 août et le 7 septembre. Une enquête qui révèle que 10% des personnes interrogées ont eu des pensées suicidaires au cours de l'année, un chiffre en hausse de cinq points par rapport au niveau hors épidémie.

Autre conséquence de la pandémie : l'augmentation des arrêts de travail pour "syndrome anxiodépressif", plus communément appelé "burn out". Jean-Philippe Matz est psychologue du travail à l'association interentreprises pour la santé au travail du Vaucluse (AIST 84). Il intervient régulièrement dans les secteurs médico-sociaux comme des EHPAD. Il témoigne d'une souffrance grandissante au travail surtout après la pandémie : "Les personnes ont compensé pendant la crise sanitaire. Elles ont fait des efforts, surtout dans ces secteurs où l'on travaille avec des humains et pour l'humain. Mais les ressources psychologiques et physiques sont épuisables. Les personnels sont à bout." C'est ici que les symptômes psychologiques et physiques apparaissent. _"_L'expression en avoir plein de dos n'a jamais aussi bien décrit l'actualité de la santé mentale au travail", alerte Jean-Philippe Matz.

L'annonce des Assises de la santé mentale

Dans ce contexte se sont déroulée les premières assises de la santé mentale et de la psychiatrie à Paris. En clôture ce mardi 28 septembre, Emmanuel Macron a annoncé le remboursement, dès 3 ans, des séances de consultation chez les psychologues à partir de 2022. Une mesure sous condition : sur prescription médicale, le remboursement s'effectuera à hauteur de 40€ pour la première séance puis de 30€ pour les suivantes.

Les Vauclusiens croisés ce mardi dans les rues de Saint-Saturnin-lès-Avignon étaient favorables à une telle mesure. Pour Marion, attablée à un café, c'est souvent le prix qui bloquait son entourage, "si c'est remboursé ils iront peut-être plus facilement consulter". Et son avis est partagé par Pascal. Il ajoute : "Avec la pandémie, les gens sont à cran mais à raison de 60 à 80 euros la visite tout le monde ne peut pas payer alors c'est une bonne idée."