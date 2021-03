La crise sanitaire met en péril le cyclisme amateur et décourage les coureurs en Mayenne

Voila plusieurs mois que les cyclistes amateurs n'ont pas couru une seule course officielle et cette disette continue en raison de la crise sanitaire. Le Tour du Pays de Craon, initialement prévu ce dimanche 28 mars, vient d'être annulé par la Préfecture de la Mayenne.

Une nouvelle désillusion pour les clubs amateurs. L'Union Cycliste Sud 53 est l'organisateur de cette compétition, rassemblant plus de 140 amateurs. Tout avait été mis en place pour que l'épreuve se déroule dans des conditions sanitaires satisfaisante, avec un huis-clos à l'arrivée, et plusieurs dizaines de bénévoles mobilisés.

"L'esprit de compétition, ça nous manque, c'est ce qui nous motive à nous surpasser"

Martial Planchard, le président de l'UC Sud 53, estime que le manque de compétition met en péril les clubs et décourage les coureurs : "on est une association, on a 160 licenciés, on essaie de maintenir le cap, de dynamiser les bénévoles, et c'est plutôt difficile. Il faut aussi que l'on préserve nos relations avec nos partenaires, nos sponsors, les collectivités, les comités des fêtes et c'est compliqué. Je crains qu'on ait un désengagement des bénévoles et de certains licenciés car s'ils ne peuvent pas courir l'ennui va s'installer".

Dans la région Pays de la Loire, seul le département de la Mayenne interdit les courses amateurs. Les jeunes champions mayennais sont dans l'obligation de participer aux compétitions maintenues dans les autres départements, pour garder la forme et le moral.