Covid-19 : Avec les restrictions, les résidents des Ehpad développent "des fragilités complémentaires"

Ce lundi 5 octobre 2020 marque le coup d’envoi de la Semaine bleue, la semaine nationale des retraités et des personnes âgées. En temps normal, cette semaine est l’occasion de prendre conscience du rôle social des aînés dans la société. Mais cette année, Covid-19 oblige, la Semaine Bleue se tiendra dans des conditions particulières.

Guillaume Delalieu, le directeur de l’Ehpad La Neuville à Amiens, a répondu aux questions de France Bleu Picardie : « C’est en effet une Semaine bleue a minima qui s’ouvre aujourd’hui : il nous faut trouver l’équilibre entre la sécurité physique et la santé affective de nos résidents. Nous devons donc trouver des moyens pour compenser et éviter l’isolement social. A la Neuville, nous allons notamment faire des enregistrements vidéo pour favoriser l’expression des personnes âgées et savoir comment elles vivent ces restrictions de visite. Pour certains de nos résidents, ces nouvelles mesures sont mal vécues. Pour d’autres, c’est plutôt bien accepté car ils peuvent tout de même revoir leurs proches. »

Guillaume Delalieu, le directeur de l'Ehpad La Neuville d'Amiens © Radio France - Claudia Calmel

De nouvelles "fragilités" liées au contexte sanitaire

Guillaume Delalieu est aussi le correspondant dans la Somme de l’A.D.P.A., l’Association des Directeurs au service des Personnes Agées. Et comme ses collègues professionnels, il a noté l’apparition de nouvelles fragilités physiques et psychiques depuis le début de la crise du coronavirus : « Nous observons des fragilités complémentaires _car le fait d’avoir moins de contacts physiques, ou d’en avoir de façon plus encadrée, peut a_ugmenter les troubles cognitifs comme les troubles de la mémoire, les troubles de l’attention ou l’apathie. Pour compenser, nous avons mis en place davantage d’animations et d’ateliers, comme les ateliers gym ou les ateliers lecture. On organise aussi des goûters améliorés pour que nos résidents participent au maximum à la vie collective. »

Une crise qui impacte la prise en charge des résidents

Depuis le début de la crise du coronavirus, certains professionnels du grand âge évoquent une forme de « maltraitance » des personnes âgées qui vivent en établissements. Guillaume Delalieu : « Nous ne sommes évidemment pas maltraitants au sens propre. Mais il est vrai que cette crise sanitaire et les extrêmes précautions qu’elle nous oblige à prendre _peut nous amener à ne pas être aussi bien-traitants qu’auparavant_. A nous de travailler sur les moyens de compensation, mais aussi de travailler avec les autorités parce qu’on a besoin d’être soutenus dans les moyens que l’on déploie. »

L’interview complète de Guillaume Delalieu est à réécouter ici.