La Croix-Rouge d'Aubenas-Vals tend la main pour une ambulance

La Croix-Rouge d'Aubenas-Vals doit remplacer son ambulance. Un investissement qu'elle ne peut affronter seule.

L"ambulance de la Croix Rouge d'Aubenas-Vals a 23 ans. Non seulement, elle ne répond plus aux normes en vigueur, mais en plus elle n'est pas adaptée aux routes de montagne de l'Ardèche.

Un coût de 75.000 €

Les finances de la Croix-Rouge d'Aubenas-Vals ne permettent pas un tel investissement. La Croix-Rouge est une association de bénévoles. Elle est subventionnée par des collectivités territoriales, des subventions qui se montent à 1.500 € cette année. 1500 € alors que l'association couvre 61 communes. D'où cet appel à la générosité des ardéchois pour acheter ce nouveau véhicule indispensable aux actions de la Croix-Rouge.

Une association de bénévoles

Le paradoxe, c'est que la Croix-Rouge comme la protection civile est requise pour le bon déroulement de nombreuses manifestations. La Préfecture peut interdire des manifestations si la Croix-Rouge ou une autre association du même type n'est pas présente. les bénévoles assurent de très nombreuses événements sportifs et culturels, très souvent le week-end. Dans ce cadre, l'ambulance est indispensable et une ambulance aux normes actuelles dont le coût est de 75.000€.

Un appel aux dons

Vos pouvez donc envoyer vos dons à Croix-Rouge d'Aubenas-Vals, 10 bis boulevard de Vernon. 07600 Vals-les-Bains.