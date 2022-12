La Croix-Rouge fait découvrir ses formations le temps d'une journée portes ouvertes à Grenoble

Le centre de formation Croix rouge compétence de Grenoble (Isère) a organisé une journée portes ouvertes ce samedi 10 décembre. Élèves et formateurs ont présenté les diplômes d'aide-soignante, d'infirmière et d'auxiliaire de puériculture. Le but : donner envie de se lancer dans les métiers du soin.

Deux étudiantes infirmières font une démonstration sur les soins d'urgence © Radio France - Chloé Cenard Dans une salle de classe, un bras en silicone est posé sur une table au milieu de la pièce. À l'intérieur, il y a des petits tuyaux alimentés par du faux sang. Rien de bizarre, c'est l'atelier "prise de sang" animé par des infirmières en formation au centre "Croix rouge compétence" de Grenoble (Isère)". L'établissement organise ce samedi 10 décembre une journée portes ouvertes pour présenter les différents diplômes proposés. En plus de celui d'infirmière, les aspirants soignants peuvent aussi devenir aide-soignante ou auxiliaire de puériculture. ⓘ Publicité Ce bras en silicone est alimenté par du faux sang, il permet aux élèves de s'exercer aux prélèvements © Radio France - Chloé Cenard C'est l'heure de passer aux choses concrètes. Maya enlève son manteau, se lave les mains, trouve la veine, désinfecte la peau et puis elle doit piquer. La jeune fille de 17 ans souhaite devenir infirmière. "J'ai trouvé ma voie. Je sais que je veux faire ça", raconte-t-elle. À côté d'elle, son amie Emma observe attentivement. "Je trouve ça super de comprendre comment la formation fonctionne. Je suis contente que ça soit concret, ça veut dire qu'on saura faire en stage." Les deux amies semblent motiver malgré les difficultés que rencontre le métier. "C'est sûr que j'appréhende un peu le manque de personnel ou de ne pas pouvoir bien m'occuper des patients", confie Maya. Des domaines qui embauchent Les élèves du centre "Croix rouge compétence" sont justement là pour calmer les angoisses. "Nous essayons de leur montrer qu'il y a des choses positives. On a besoin de nous, partout et ça embauche par exemple", explique Floriane, blouse blanche sur les épaules. La semaine prochaine, elle terminera sa formation, son diplôme d'auxiliaire de puériculture en poche. Les mannequins permettent aux étudiants de s'entrainer pour affronter des situations réelles © Radio France - Chloé Cenard Ici, un tiers des élèves sont en reconversion. "C'est un signe que les métiers du soin attirent encore. Nous avons des comptables ou des personnes qui travaillaient dans les ressources humaines qui s'inscrivent. Ils ont envie d'avoir un métier qui, selon eux, a plus de sens", détaille Émilie, responsable documentation au centre de formation. La Croix possède cinq autres établissements en Auvergne Rhône-Alpes. Ils proposent d'autres formations comme par exemple brancardier ou ambulancier.