La Croix-Rouge prépare sa rentrée

Depuis lundi, 14 volontaires de la Croix-Rouge suivent une formation aux Premiers secours en équipe. Déjà formés à certains gestes, s'ils valident ce diplôme, ils pourront davantage intervenir sur le terrain.

Ce sont pas moins de 82 gestes que les candidats doivent retenir lors de cette formation de 35 heures.

Il faut être formé à tout

Un challenge pour les volontaires, mais tous, comme Gregory, sont bien conscients des enjeux derrière cet apprentissage. "On peut avoir de la petite bobologie assez bénigne, comme des choses plus graves, un arrêt cardiaque par exemple... Il faut être formé à tout", explique ce bénévole de la Protection Civile de Belfort, invité à cette formation.

Jusqu'à vendredi, les candidats secouristes alterneront entre théorie, pratique et évaluations pour obtenir le diplôme aux Premiers gestes de Secours en Equipe de niveau 1. Ils apprennent par exemple à prendre en charge des malaises, des hémorragies ou à administrer de l'oxygène...

Après la théorie, la pratique. Elsa, 17 ans, doit reproduire les gestes du formateur et savoir les adapter en fonction de la victime. © Radio France - Juliette Buchez

Elsa est en plein exercice. Cette Mulhousienne est bénévole depuis février, mais c'est à Belfort qu'elle suit la formation. A 17 ans, déjà titulaire d'un diplôme de Prévention et Secours Civique, mais elle ne peut pas intervenir sur tous les postes. Avec ce diplôme en équipe elle pourra être davantage mobilisée lors des interventions.

Et même si elle doit prendre du temps sur ses vacances pour passer ce diplôme, la motivation est bien présente pour l'élève en bac pro Accompagnement soins et services à la personne qui souhaite devenir infirmière dans l'armée : "Ma famille est très fière de moi et m'encourage, raconte-t-elle. Bien sûr j'ai quelques amis qui ne comprennent pas pourquoi je consacre autant de temps à la Croix-Rouge mais ça compte énormément pour moi et c'est assez valorisant."

Un recrutement constant

Parmi les candidats secouristes, beaucoup d'étudiants qui peuvent être amenés à déménager au terme de leurs études, alors forcément le recrutement est quasi constant.

C'est la deuxième formation de ce type organisée cet été par la Croix-Rouge de Belfort. L'antenne départementale envisage même d'en organiser une troisième face à la demande. Une année plutôt positive pour le recrutement de volontaires qu'Alexandre Maté, directeur territorial adjoint en charge des urgences et du secourisme explique par une meilleure présence sur les réseaux sociaux.

Alexandre Tamé, Directeur adjoint territorial en charge de l'urgence et du secourisme à la Croix-Rouge du Territoire de Belfort Copier

Pour plus d'informations : la Croix-Rouge du Territoire de Belfort est présente sur Facebook et Twitter