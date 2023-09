La Croix-Rouge se mobilise pour la journée mondiale des premiers secours

Les volontaires de la Croix Rouge se mobilisent pour initier gratuitement petits et grands aux gestes de premiers secours, le 9 septembre 2023.

Que faire quand son enfant met les doigts dans une prise ? Comment aider un bébé qui a avalé un objet ? Seuls 40 % des Français sont formés aux premiers secours selon la Croix-Rouge qui propose ce samedi des initiations gratuites, partout en France, pour que petits et grands se familiarisent avec les gestes qui sauvent.

Signe d'un intérêt croissant, le nombre de participants aux ateliers organisés en France par l'association a doublé entre 2021 et 2022, passant de 2.200 à plus de 4.200, et cette tendance à la hausse devrait se confirmer en 2023.

Mais cela reste insuffisant pour la Croix-Rouge qui aspire à former 80 % de la population. L'enjeu est loin d'être anodin. Selon les dernières données officielles de Santé Publique France, près de la moitié (49%) des accidents de la vie courante pris en charge aux urgences chez les enfants de moins de 15 ans surviennent à domicile.

En 2022, l'association comptait 8.000 secouristes bénévoles, soit huit fois moins que le nombre de personnes prises en charge dans l’année (64.430).